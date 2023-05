La Banque mondiale approuve un financement de 300 millions de dollars pour aider les pauvres au Liban

BEYROUTH (AP) – La Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 300 millions de dollars pour les pauvres du Liban, fournissant des paiements en espèces pour aider les familles aux prises avec la crise économique historique du pays, a déclaré l’institution dans un communiqué vendredi.

Le nouveau financement intervient deux ans après que la Banque mondiale a approuvé un prêt de 246 millions de dollars au Liban pour fournir une aide financière d’urgence à des centaines de milliers de personnes dans ce petit pays méditerranéen de 6 millions d’habitants.

Le Liban est en proie à la pire crise économique et financière de son histoire moderne. L’effondrement, enraciné dans des décennies de corruption et de mauvaise gestion par la classe dirigeante libanaise, a commencé en octobre 2019 et a laissé plus des trois quarts de la population libanaise dans la pauvreté.

« Le financement supplémentaire permettra au gouvernement du Liban de continuer à répondre aux besoins croissants des ménages pauvres et vulnérables souffrant de la grave crise économique et financière », a déclaré Jean-Christophe Carret, directeur pays de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient.

La Banque mondiale a déclaré que le financement supplémentaire fournira des transferts en espèces à 160 000 ménages pendant 24 mois, y compris les bénéficiaires actuels. Les ménages éligibles recevront jusqu’à 145 dollars par ménage, a indiqué la banque. Le projet est géré conjointement par le ministère libanais des Affaires sociales et le Programme alimentaire mondial.

La livre libanaise a perdu plus de 95 % de sa valeur au début de la crise économique, laissant de nombreux habitants du pays, dont 1 million de réfugiés syriens, dans le besoin d’aide.

L’annonce de la Banque mondiale est intervenue après une annonce distincte de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et du PAM mercredi selon laquelle ils commenceront à verser de l’aide aux réfugiés au Liban en dollars, plutôt qu’en livres libanaises, avec un maximum de 125 dollars par famille et par mois.

Depuis l’effondrement de la monnaie libanaise, les agences de l’ONU payaient l’aide aux réfugiés en livres libanaises. Avant le changement annoncé cette semaine, les ménages de réfugiés recevaient un maximum de 8 millions de livres par mois, d’une valeur d’environ 80 dollars au taux de change actuel.

Cependant, « la dépréciation rapide de la livre, les fluctuations accrues du taux de change et la pression exercée sur le fournisseur de services financiers pour fournir de gros volumes d’espèces en livres libanaises » ont conduit au changement, ont déclaré des responsables du HCR et du PAM dans un communiqué.

Les responsables de l’ONU ont déclaré que le changement avait été fait en consultation avec le gouvernement libanais. Mais le ministre libanais des Affaires sociales, Hector Hajjar, a déclaré que Beyrouth s’opposait à payer les réfugiés syriens en dollars américains.

« Nous avons rejeté cela parce que payer les réfugiés syriens en dollars (américains) les obligerait à rester au Liban », a déclaré Hajjar. Il a ajouté que la plupart des réfugiés syriens au Liban sont « des réfugiés économiques et non des réfugiés qui ont fui pour des raisons sécuritaires et politiques ».

Les sentiments contre les réfugiés syriens au Liban ont augmenté depuis le début de la crise économique et depuis que les forces gouvernementales ont pris le contrôle d’une grande partie du pays voisin.

Certains Libanais disent maintenant que de nombreux réfugiés syriens peuvent rentrer chez eux en toute sécurité. Ces dernières semaines, l’armée libanaise a lancé une série de raids sur des camps de réfugiés, arrêtant et dans de nombreux cas expulsant ceux qui n’avaient pas de documents de séjour légaux.

The Associated Press