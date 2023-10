La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance en Asie de l’Est

La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les pays en développement de l’Asie de l’Est et du Pacifique, citant une Chine et une demande mondiale atones dans un contexte de taux d’intérêt toujours élevés et de ralentissement des échanges commerciaux.

La Banque mondiale a déclaré qu’elle s’attend désormais à ce que les économies en développement L’Asie de l’Est et le Pacifique connaîtront une croissance de 5 % en 2023, selon son rapport d’octobre publié lundi en Asie. C’est un peu moins que les 5,1 % prévus en avril. Pour 2024, la banque multilatérale basée à Washington table désormais sur une croissance de 4,5 % pour la région, en baisse par rapport à sa prévision de 4,8 % en avril.

La Banque mondiale a laissé inchangée ses prévisions de croissance économique pour la Chine pour 2023, à 5,1 %, mais a abaissé son estimation pour 2024 à 4,4 %, contre 4,8 % précédemment. L’organisation a cité des « facteurs structurels à plus long terme », les niveaux d’endettement élevés de la deuxième économie mondiale et la faiblesse de son secteur immobilier pour expliquer son déclassement.

« Alors que les facteurs intérieurs auront probablement une influence dominante sur la croissance en Chine, les facteurs externes auront une influence plus forte sur la croissance dans une grande partie du reste de la région », a déclaré la Banque mondiale.

Même si les économies d’Asie de l’Est se sont pour l’essentiel remises de la série de chocs survenus depuis 2020 – y compris la pandémie de Covid-19 – et continueront de croître, la Banque mondiale a déclaré que le rythme de la croissance ralentirait probablement.