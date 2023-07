La banque indienne HDFC Bank finalise une fusion de 40 milliards de dollars avec le prêteur hypothécaire HDFC

Une succursale de la HDFC Bank à Mumbai, en Inde, le vendredi 14 avril 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

HDFC Bank, le plus grand prêteur privé indien, a finalisé sa fusion avec Société de financement du développement du logement le plus grand prêteur hypothécaire du pays, dans le cadre d’un accord qui oppose la nouvelle entité aux plus grandes banques du monde. La fusion a pris effet le 1er juillet, à la suite des approbations des actionnaires et des autorités réglementaires. L’entité fusionnée sera la quatrième plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière – derrière JPMorgan Chase, Industrial and Commercial Bank of China et Bank of America, a déclaré Soumya Rajan, PDG et fondateur de Waterfield Advisors, basé à Mumbai. « Il s’agit d’un événement déterminant dans notre parcours et je suis convaincu que nos forces combinées nous permettront de créer un écosystème holistique de services financiers », a déclaré vendredi Sashi Jagdishan, PDG de HDFC Bank. « Alors que nous naviguons sur la voie à suivre, nous considérerons les défis comme des opportunités, tirerons des enseignements de nos expériences et nous efforcerons d’être la référence en matière de réussite et d’intégrité dans le secteur des services financiers », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Détails de la fusion

La fusion a eu lieu samedi, environ 15 mois après la première annonce de l’accord. Banque HDFC annoncé en avril dernier qu’il va acquérir sa société mère Housing Development Finance Corporation, le plus grand prêteur de financement immobilier en Inde, dans le cadre d’un accord entièrement en actions de 40 milliards de dollars. La fusion a été réalisée de manière efficace grâce à la « culture commune » des deux sociétés, a déclaré Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mahindra Asset Management. Les actionnaires de HDFC recevront 42 actions de HDFC Bank pour 25 actions qu’ils détiennent, et HDFC cessera ses activités sur le marché boursier indien le 13 juillet. La nouvelle entité détient désormais une capitalisation boursière d’environ 172 milliards de dollars, a déclaré Rajan, ajoutant qu’elle deviendrait la deuxième société la plus valorisée de l’Inde en termes de capitalisation boursière après Industries de confiance .

Synergies

« Ces deux puissances réunies devraient avoir un impact significatif sur la croissance et l’élargissement de la clientèle dans les jours à venir », a déclaré Shah à CNBC. « Donc, pour eux, un plus un devrait devenir 11 et non deux ou trois. Ils doivent tirer parti de ces synergies pour créer une organisation encore meilleure que celle qui a déjà été créée », a-t-il déclaré. Dans un présentation aux investisseurs HDFCle prêteur hypothécaire a décrit les synergies, notamment l’accès à des coûts de financement réduits, l’efficacité opérationnelle et un réseau de distribution plus large pour HDFC. Il y aura également des opportunités de ventes croisées car 70% des clients de HDFC n’ont pas de compte bancaire auprès de HDFC Bank, selon la présentation. En outre, sur les 71 millions de clients de HDFC Bank, « seulement 5% ont un prêt hypothécaire auprès d’autres fournisseurs de prêts hypothécaires et seulement 2% ont un prêt hypothécaire auprès de HDFC ».

Avant la fusion des deux entités, HDFC était « l’organisation qui accordait à la plupart des gens des prêts hypothécaires et des prêts au logement en Inde, ce qu’ils n’auraient jamais pu espérer avoir dans le passé », a déclaré Rajan de Waterfield Advisors. La fusion était « inévitable », et elle donne désormais aux clients l’accès à une suite de services et à un plus grand réseau de distribution, a-t-elle ajouté.

Plus de M&A à venir ?