La Banque fournira 2,5 milliards de dollars au Pakistan ravagé par les inondations

Ce serait le don le plus important à ce pays déjà appauvri après que la Banque mondiale a promis le mois dernier 2 milliards de dollars d’aide.

Il a déclaré que Ye avait exprimé sa sympathie pour les dommages et les décès causés par les inondations liées à la mousson au Pakistan.

Selon le communiqué, Dar a apprécié le rôle et le soutien de la BAD dans la promotion du développement durable au Pakistan et il a informé Ye de la dévastation causée par les inondations et de leur impact sur l’économie du Pakistan.