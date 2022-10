La Banque fournira 2,5 milliards de dollars au Pakistan ravagé par les inondations

ISLAMABAD (AP) – La Banque asiatique de développement a annoncé mercredi qu’elle fournirait 2,5 milliards de dollars d’aide au Pakistan ravagé par les inondations, où les déluges provoqués par le climat ont tué près de 1 700 personnes depuis la mi-juin.

Ce serait le don le plus important à ce pays déjà appauvri après que la Banque mondiale a promis le mois dernier 2 milliards de dollars d’aide.

Le ministère pakistanais des Finances a déclaré dans un communiqué que le directeur national de la BAD, Yong Ye, avait annoncé le programme d’aide lors d’une réunion avec le nouveau ministre pakistanais des Finances, Ishaq Dar.

Il a déclaré que Ye avait exprimé sa sympathie pour les dommages et les décès causés par les inondations liées à la mousson au Pakistan.

Selon le communiqué, Dar a apprécié le rôle et le soutien de la BAD dans la promotion du développement durable au Pakistan et il a informé Ye de la dévastation causée par les inondations et de leur impact sur l’économie du Pakistan.

Le Pakistan affirme que les inondations record ont causé au moins 30 milliards de dollars de dégâts.

Le dernier développement survient un jour après que les Nations Unies – au milieu d’une augmentation des maladies dans les zones touchées par les inondations du Pakistan – ont demandé cinq fois plus d’aide internationale pour le Pakistan.

Les Pakistanais sont désormais exposés à un risque croissant de maladies d’origine hydrique et d’autres affections, qui ont tué plus de 350 personnes depuis juillet. 1 697 autres décès ont été causés par les déluges cette année.

L’ONU a relevé mardi son appel d’aide pour le Pakistan à 816 millions de dollars contre 160 millions de dollars, affirmant que des évaluations récentes ont souligné le besoin urgent d’une aide à long terme jusqu’à l’année prochaine.

La veille, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré qu’environ 10 % de tous les établissements de santé du Pakistan avaient été endommagés par les inondations, laissant des millions de personnes sans accès aux soins de santé.

Il a exhorté la communauté internationale à aider le Pakistan, où il a déclaré que les eaux de crue avaient cessé de monter, mais qu’il existait un risque de décès supplémentaires dus à des maladies d’origine hydrique et autres parmi des millions de survivants des inondations.

Les médecins au Pakistan tentent de contenir l’épidémie de maladies d’origine hydrique et autres, en particulier dans les provinces du sud-ouest du Balouchistan et du sud du Sind, durement touchées.

La catastrophe a également mis en péril l’éducation de 12 millions d’enfants d’âge scolaire au Pakistan.

Munir Ahmed, Associated Press