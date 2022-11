La banque fait don de prix au Seneca High School Reality Store – Shaw Local

L’école secondaire Seneca a organisé un événement appelé Reality Store.

Tous les étudiants de deuxième année participent au Reality Store pour en savoir plus sur le coût de la vie.

Les étudiants reçoivent un «chèque de paie» contenant de la fausse monnaie et, en utilisant cet argent, les étudiants ont la possibilité de dépenser un mois de salaire pour les nécessités de la vie, notamment le logement, les services publics, les transports, les assurances, l’épicerie, les divertissements, les vêtements, etc.

Avec Seneca High School, l’événement est rendu possible par Old National Bank of Seneca et Caldwell Banker Real Estate Group of Morris. En plus d’envoyer des représentants travailler au Reality Store, la banque a apporté des prix à distribuer par tirage au sort. Les anciens gagnants de la Banque nationale étaient Paxton Giertz, de Marseille, et Katelynn Hart, de Vérone.