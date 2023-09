La banque du Rhode Island accepte de payer 9 millions de dollars pour des allégations de prêts discriminatoires

Washington Trust, la plus ancienne banque communautaire des États-Unis, a accepté de payer 9 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles elle se livrerait à une discrimination en matière de prêts à l’encontre des acheteurs de maisons dans les quartiers à majorité noire et latino-américaine, a annoncé le ministère de la Justice. annoncé.

Depuis la création de l’entreprise en 1800 dans le Rhode Island, la banque n’a jamais proposé ses services de prêt immobilier dans une succursale située dans un quartier à majorité noire ou latino-américaine de tout l’État, y compris dans la capitale de l’État, Providence, où la grande majorité des La population noire et latino de l’État vit.

Un prêteur appartenant à Buffett a fait preuve de discrimination à l’égard des acheteurs de maison noirs, selon le ministère de la Justice En savoir plus

Cette pratique perpétue le fléau du redlining, la politique raciste de longue date des banques qui empêchent les personnes de couleur d’obtenir des prêts hypothécaires.

L’accord du ministère de la Justice marque le dernier effort visant à tenir les banques et autres prêteurs hypothécaires responsables du fait de priver les acheteurs de maison d’accès aux services dans les quartiers à majorité noire et latino-américaine.

Il y a tout juste un an, le ministère de la Justice a réglé une affaire avec Trident Mortgage Company, un prêteur hypothécaire appartenant à la société holding du milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway, pour avoir « évité de fournir des prêts immobiliers et d’autres services hypothécaires aux quartiers à majorité minoritaire » de la région. entourant Philadelphie, qui couvre 11 comtés dans quatre États, dont les villes de Camden, dans le New Jersey, et de Wilmington, dans le Delaware.

Dans le cas du Washington Trust, les données de sa société montré que ses demandes de prêt immobilier émanant de personnes vivant dans des quartiers à majorité noire et latino-américaine étaient nettement inférieures à celles de prêteurs pairs dans une situation similaire.

Entre 2016 et 2021, seulement 2,4 % des demandes de prêt hypothécaire du Washington Trust provenaient de personnes vivant dans des zones à majorité noire et latino-américaine. En comparaison, les prêteurs rivaux de la banque ont réussi à obtenir des demandes provenant de zones à majorité noire et latino-américaine à un taux quatre fois supérieur à celui du Washington Trust. Même lorsque Washington Trust a obtenu des prêts hypothécaires auprès de résidents de zones à majorité noire et latino-américaine, les résidents étaient disproportionnellement plus blancs que les rivaux de la banque.

Et la disparité s’est poursuivie lorsque Washington Trust a accordé les prêts. Sur les 7 502 prêts hypothécaires résidentiels accordés par la banque entre 2016 et 2021, seuls 142 provenaient de résidents de quartiers à majorité noire et latino-américaine. En comparaison, les prêteurs rivaux ont approuvé quatre fois plus de prêts auprès de résidents de zones noires et latino-américaines situées dans des zones similaires, selon l’enquête fédérale.

La décision de la banque d’exploiter des succursales uniquement dans les quartiers à majorité blanche a « restreint » les acheteurs de maisons des quartiers à majorité noire et latino-américaine de « l’accès aux services de crédit et de prêts hypothécaires de la Banque », selon la plainte fédérale. En avril 2023, la banque exploitait ses 23 succursales dans des quartiers à majorité blanche. La banque a également choisi de ne pas affecter d’agents de crédit hypothécaire pour « sensibiliser, commercialiser, faire de la publicité ou générer des prêts » auprès des habitants des quartiers à majorité noire ou latino-américaine.

Les avocats du ministère de la Justice ont affirmé que ces décisions « décourageaient » les personnes vivant dans ces quartiers de demander un prêt immobilier. Ils devaient se rendre dans les agences des quartiers à majorité blanche, y compris pour des rendez-vous sans rendez-vous, s’ils voulaient accéder aux services de la banque.

La banque « s’est entièrement appuyée sur les agents de crédit hypothécaire » qui travaillaient dans ces succursales pour trouver des clients dans d’autres quartiers et n’a pas réussi à « former ou inciter » ces agents à compenser le manque de présence de la banque dans les quartiers à majorité noire et latino-américaine.

Ceci malgré les propres évaluations des risques internes et externes de la banque qui ont averti à plusieurs reprises que ses faibles candidatures en provenance des zones noires et latino-américaines augmentaient le risque de redlining. Pourtant, les enquêteurs du ministère de la Justice ont constaté que la banque « n’a pris aucune mesure significative en réponse à ces rapports… bien qu’elle ait connaissance de sa sous-performance et de son risque de redlining ».

Kristen Clarke, procureure générale adjointe de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré dans un communiqué que le règlement envoie un « message fort aux banques concernant l’engagement ferme du ministère de la Justice à lutter contre les lignes rouges modernes et à garantir que tous les prêteurs offrent un accès égal. aux opportunités de prêt immobilier aux communautés de couleur ».

Dans le cadre de l’accord, Washington Trust ouvrira deux succursales dans les quartiers à majorité noire et latino-américaine et affectera des agents hypothécaires chargés de desservir ces zones, tout en investissant pour y faciliter plus facilement les prêts immobiliers.