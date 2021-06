La Banque du Mexique abat le projet du milliardaire Ricardo Salinas d’apporter du bitcoin à Banco Azteca

La banque centrale du Mexique a publié lundi une déclaration indiquant que les crypto-monnaies comme le bitcoin n’ont pas cours légal et qu’il est interdit d’être utilisées dans le système financier du pays.

Ces commentaires sont intervenus après que le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a déclaré ce week-end son intention de faire de Banco Azteca le premier prêteur du pays à faire des affaires dans le bitcoin.

« Les autorités financières réitèrent leurs avertissements (…) sur les risques inhérents à l’utilisation de soi-disant » actifs virtuels « comme moyen d’échange, comme réserve de valeur ou comme autre forme d’investissement », indique le communiqué, selon Reuters. « Les institutions financières du pays ne sont pas autorisées à réaliser et à proposer au public des opérations avec des actifs virtuels, tels que Bitcoin, Ether, XRP. »

Cette politique n’est pas susceptible de changer de sitôt, a-t-il ajouté.

Salinas, qui est président de la société mère de la banque, Grupo Salinas, a tweeté dimanche qu’il pensait que le bitcoin était un bon outil de diversification de portefeuille pour les investisseurs et qu’il travaillait avec Banco Azteco « pour être la première banque du Mexique à accepter le bitcoin ».

Le prix du bitcoin a grimpé dans la fourchette des 34 000 $ plus tard dimanche, après une baisse vendredi soir qui a anéanti ses gains de la semaine. Bitcoin s’est échangé pour la dernière fois à 34 629,07, en hausse de 5,5% lundi.

Les commentaires de Salinas sont venus en réponse à un tweet du PDG de MicroStrategy et taureau bitcoin Michael Saylor, qui avait commenté positivement une vidéo de l’homme d’affaires mexicain diffusée sur Twitter au cours du week-end. Dans la vidéo, Salinas explique pourquoi il pense que « le fiat est une fraude », pourquoi il veut détenir du bitcoin au cours des 30 prochaines années et comment l’hyperinflation des années 1980 a éclairé sa thèse.

La banque centrale du Mexique lutte actuellement de manière agressive contre l’inflation, ayant relevé les taux d’intérêt à 4,25% la semaine dernière alors que l’inflation dépasse les 6%.

Salinas est la troisième personne la plus riche du Mexique, avec une valeur nette de 15,8 milliards de dollars, selon Forbes. En plus de la banque, sa société détient également un certain nombre d’entreprises de vente au détail et de radiodiffusion.

Ses commentaires interviennent une semaine après qu’El Salvador a annoncé qu’il donnerait cours légal au bitcoin plus tard cette année.

Les Bitcoiners se tournent souvent vers les économies d’Amérique latine – en particulier celles du Venezuela, de l’Argentine et du Brésil – comme des exemples de marchés qui pourraient bénéficier du bitcoin comme alternative à leurs monnaies nationales en raison de leurs taux d’inflation élevés et de la dévaluation de leur devise.