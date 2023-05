La Banque du Canada s’inquiète plus que d’habitude de l’endettement

La Banque du Canada s’inquiète plus que l’an dernier de l’endettement des ménages et s’inquiète de la capacité des ménages à les maîtriser dans les années à venir une fois que les prêts hypothécaires seront renouvelés à des taux plus élevés.

C’est l’un des principaux points à retenir de la banque Examen du système financierune évaluation annuelle des divers risques que la banque juge préoccupants pour la stabilité du système financier canadien.

Alors que la banque a souligné les risques d’attaques de cybersécurité, la crise bancaire mondiale en cours et le changement climatique, le risque présenté par la dette hypothécaire croissante était un thème récurrent tout au long du document.

Après les avoir réduits au début de la pandémie, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence de manière agressive l’an dernier.

Bien que cette décision semble avoir atteint l’effet souhaité de réduction de l’inflation, elle s’est accompagnée des dommages collatéraux des prêts hypothécaires à taux variable, le taux de la banque étant passé d’à peine au-dessus de zéro au début de 2022 à 4,5 % actuellement.

Alors qu’environ un quart seulement des titulaires de prêts hypothécaires ont un prêt à taux variable, l’effet des hausses de taux a été dramatique, ajoutant des milliers de dollars aux paiements périodiques dans de nombreux cas et prolongeant la durée du prêt.

En 2019, moins d’un cinquième des nouveaux prêts hypothécaires étaient amortis sur plus de 25 ans. L’année dernière, près de la moitié des nouveaux prêts ont été étalés sur une plus longue période.

Les prêts hypothécaires existants, dont beaucoup ont jusqu’à présent été à l’abri des hausses de taux, commenceront à ressentir leur impact dans les années à venir lors de leur renouvellement, et la banque s’inquiète de ce qui pourrait arriver lorsqu’ils le feront.

« La baisse des prix de l’immobilier a également réduit la valeur nette des propriétaires, et certains signes de stress financier – en particulier chez les acheteurs récents – commencent à apparaître », a déclaré la banque.

D’ici la fin de 2026, presque tous les titulaires de prêts hypothécaires auront vu leurs versements augmenter. La banque affirme que si les taux évoluent comme prévu, le taux hypothécaire type sera d’environ 20 % plus élevé au cours des trois prochaines années.

Royce Mendes, économiste chez Desjardins, a récemment mis en garde contre le risque imminent de la dette hypothécaire, la qualifiant de « bombe à retardement » dans un rapport publié la semaine dernière. Il est clair que la banque centrale pense la même chose, a-t-il déclaré jeudi.

« La Banque du Canada s’inquiète de la même chose que nous : les renouvellements hypothécaires dans quelques années. »