La Banque du Canada s’apprête à relever son taux d’intérêt pour la cinquième fois depuis mars

La Banque du Canada devrait relever son taux directeur pour la cinquième fois, dans un contexte d’inflation historiquement élevée.

“On peut s’attendre à une hausse des taux assez importante”, déclare Kevin Page, président et chef de la direction de l’Institut d’études fiscales et de la démocratie de l’Université d’Ottawa. “N’importe où entre 50 et 100 points de base.”

Selon Statistique Canada, l’inflation a augmenté de 7,6 % en juillet, en baisse par rapport à son sommet de 8,1 % en juin. La baisse était principalement due à une baisse des prix de l’essence; toutefois, d’autres mesures des prix des aliments et des services sont demeurées élevées.

La Banque a relevé son taux d’intérêt de 1 point de pourcentage en juillet, la plus forte hausse de taux depuis août 1998. Lors d’une conférence de presse à la suite de cette décision, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a promis un « atterrissage en douceur » de l’économie canadienne, tout en réalisant le l’objectif de la banque de ramener l’inflation à sa cible de 2 %.

“Nous pensons qu’il y a une voie pour un atterrissage en douceur, mais je serai très franc, cette voie se rétrécit”, a déclaré Macklem, lors d’une interview avec CTV National News le 20 juillet.

Le produit intérieur brut du Canada a augmenté de 3,3 % au cours de la seconde moitié de 2022, légèrement en deçà de la projection de 4 % de la banque.

Page dit que cela fait partie d’un ralentissement fabriqué pour maîtriser l’inflation. “Nous nous attendons à de nouvelles hausses de taux d’intérêt, à l’approche de l’automne”, a-t-il déclaré.

La banque annoncera sa décision à 10h00 HE.