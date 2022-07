La Banque du Canada relève son taux directeur de 1 %

OTTAWA –

La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt à un jour de 100 points de base à 2,5 %, à la suite d’une inflation plus élevée que prévu. Il s’agit de la plus forte hausse de taux par la banque centrale depuis août 1998.

La banque centrale attribue la guerre en Ukraine et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement comme les principaux moteurs, mais souligne également la demande excédentaire dans l’économie intérieure canadienne comme un facteur croissant.





En mai, l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 7,7 %, la plus forte augmentation annuelle en près de 40 ans. La Banque affirme que plus de 50 % des catégories de prix ont augmenté de 5 %.

“Notre objectif est de ramener l’inflation à sa cible de 2% avec un atterrissage en douceur de l’économie”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’une conférence de presse mercredi. “Pour ce faire, nous augmentons rapidement notre taux directeur afin d’empêcher une inflation élevée de s’enraciner.”

La banque prévoit que l’inflation se poursuivra et culminera à environ 8 % au cours des prochains mois. L’inflation devrait diminuer à partir de la fin de 2022, passer à 3 % d’ici la fin de 2023 et revenir à l’objectif d’ici la fin de 2024.

S’adressant aux journalistes à Kingston mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu les facteurs mondiaux qui font grimper les coûts.

“Nous savons qu’il y a des forces mondiales en jeu, qu’il s’agisse de perturbations et de chaînes d’approvisionnement”, a déclaré Trudeau. “La guerre en Ukraine et les défis liés à l’énergie en provenance de Russie, qu’il s’agisse des pressions du changement climatique ou de la perturbation des chaînes d’approvisionnement, ce sont des choses que nous travaillons dur avec nos partenaires du monde entier pour contrer afin d’éviter les ralentissements.”

Le Parti conservateur a blâmé la hausse des taux d’aujourd’hui sur le manque de contrainte du gouvernement libéral dans les dépenses fiscales.

“Justin Trudeau continue de montrer qu’il ne comprend pas la politique monétaire”, a tweeté la chef du Parti conservateur par intérim, Candice Bergen. “Il refuse d’utiliser les outils fiscaux à sa disposition, comme le contrôle des dépenses pour lutter contre l’inflation.”

Le député néo-démocrate et porte-parole adjoint en matière de finances, Peter Julian, a également critiqué le gouvernement fédéral pour son inaction pour aider les Canadiens à lutter contre l’inflation, demandant aux libéraux de taxer les bénéfices des sociétés pétrolières et des chaînes d’épicerie géantes et de doubler le remboursement de la TPS.

“Au lieu de prendre des mesures pour aider les familles, le gouvernement libéral a proposé de nouvelles annonces qui ne remettront pas d’argent dans les poches des gens”, a déclaré Julian dans un communiqué. « Les libéraux sont complètement déconnectés de la réalité à laquelle des millions de familles sont confrontées.

La banque centrale a également réduit sa projection de croissance économique, le produit intérieur brut (PIB) ralentissant à 3,5 % en 2022 et à 1,75 % l’année suivante.

Les prix des produits de base, comme le prix du pétrole, qui devraient continuer de baisser, ont contribué à cette baisse. La banque centrale s’attend à ce que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement mondiale commencent à s’atténuer.

Des taux d’intérêt plus élevés devraient également contribuer à réduire l’inflation sur le front intérieur, les prix sur le marché canadien de l’habitation devant baisser au cours du second semestre de 2022 et en 2023, « à mesure que les taux d’emprunt augmentent et que la demande induite par la pandémie diminue. ”

“Nous prévoyons que les taux d’intérêt devront encore augmenter pour refroidir la demande et ramener l’inflation à l’objectif et en pré-chargeant notre réponse aux taux d’intérêt, nous essayons d’éviter d’avoir à augmenter encore les taux d’intérêt”, a déclaré Macklem.

Les hausses de taux d’intérêt devraient se poursuivre jusqu’à la fin de cette année, pour aider à tempérer une économie canadienne en surchauffe.

“Compte tenu du taux d’inflation élevé et à moins d’événements économiques imprévus, il est probable que le taux directeur continuera de dépasser 3% avant la fin de l’année”, a déclaré Kevin Page, président et chef de la direction de l’Institute of Fiscal Studies and Democracy à l’Université d’Ottawa.

La prochaine annonce du taux directeur est attendue le 7 septembre 2022.



