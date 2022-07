La Banque du Canada relève son taux à 2,5 %. Voici ce que cela signifie pour vous

La Banque du Canada a augmenté son taux d’intérêt de référence du plus haut montant en plus de 20 ans, augmentant fortement le coût d’emprunt dans le but de freiner l’inflation galopante.

La banque centrale du Canada a relevé mercredi son taux d’intérêt de référence d’un point de pourcentage à 2,5 %. Il s’agit de la plus forte augmentation ponctuelle du taux de la banque depuis 1998.

Le taux de la banque a une incidence sur le taux que les Canadiens obtiennent de leurs prêteurs sur des choses comme les hypothèques et les marges de crédit. Deux des grandes banques canadiennes ont déjà modifié leurs taux de référence en réponse, la Banque Royale et la TD augmentant leurs taux préférentiels de 3,7 % à 4,7 % jeudi matin.

Les autres grands prêteurs devraient emboîter le pas sous peu.

Toutes choses étant égales par ailleurs, une banque centrale baisse le taux de prêt lorsqu’elle veut stimuler l’économie en incitant les gens à emprunter et à investir. Elle augmente ses taux lorsqu’elle veut refroidir une économie en surchauffe.

Après avoir réduit son taux à des niveaux record au début de la pandémie, la banque a maintenant relevé son taux à quatre reprises depuis mars dans le cadre d’une campagne agressive de lutte contre l’inflation, qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans.

Les économistes s’attendaient à ce que la banque augmente son taux de trois quarts de point de pourcentage, mais l’augmentation complète du point de pourcentage était même supérieure à ces attentes élevées. Et même après cette augmentation record, d’autres hausses sont attendues, en raison de la gravité du spectre d’une inflation obstinément élevée.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que la banque avait pris la décision d’accélérer sa campagne de hausse des taux parce que les Canadiens “s’inquiètent de plus en plus que l’inflation élevée soit là pour durer. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire”.

“Nous augmentons rapidement notre taux d’intérêt directeur pour éviter que l’inflation élevée ne s’enracine. Si c’est le cas, il sera plus difficile pour l’économie – et pour les Canadiens – de faire reculer l’inflation”, a-t-il déclaré, notant que la banque ne Je ne m’attends pas à ce que le taux d’inflation officiel descende à 3 % jusqu’à l’année prochaine et ne revienne pas à son objectif de 2 % avant 2024.

REGARDER | Le gouverneur de la Banque du Canada explique pourquoi il est si important de maîtriser l’inflation : La Banque du Canada annonce une hausse de 1 % des taux d’intérêt Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a relevé le taux d’intérêt de référence de la Banque d’un point de pourcentage à 2,5 % — la plus forte augmentation ponctuelle depuis 1998 — pour lutter contre la forte inflation.

Grande hausse justifiée, selon un économiste

L’économiste Stephen Gordon de l’Université Laval dit qu’il est clair que la banque a mal calculé la vitesse à laquelle l’inflation allait augmenter et qu’elle essaie maintenant de corriger sa trajectoire à la volée.

“Ils paient un peu de rattrapage ici, et c’est en partie pourquoi ils montent si vite”, a-t-il déclaré dans une interview.

Bien que la taille de la hausse soit hors de la norme, il dit qu’elle était justifiée compte tenu des défis sans précédent auxquels l’économie est confrontée aujourd’hui.

“Nous sommes dans une situation où nous avons des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des prix du pétrole très élevés, une demande refoulée à la suite de la pandémie”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes dans un nouveau territoire ici, donc il y a très peu de choses pour nous guider sur le chemin de l’histoire. Nous allons juste devoir sentir la voie à suivre.”

Le marché du logement en ressentira les effets

L’impact des taux plus élevés se fera sentir plus directement sur le marché du logement, car les prêts hypothécaires à taux variable sont étroitement liés au taux de la banque centrale.

Le marché canadien de l’habitation a été brûlant pendant la majeure partie de la pandémie, alors que des taux record ont alimenté la demande et poussé les prix à leur plus haut niveau jamais atteint. Mais cette direction s’est inversée au cours de la première partie de cette année, alors que le signal de la banque centrale indiquant que des taux plus élevés étaient à venir a coupé le souffle aux voiles d’une demande insatiable.

Les prix moyens ont chuté depuis mars dans tout le pays, selon l’Association canadienne de l’immeuble. La hausse des taux de mercredi ne fera rien pour inverser cette tendance.

Les acheteurs potentiels de maisons doivent faire tester leurs finances pour s’assurer qu’ils peuvent supporter des taux de prêt plus élevés, et la hausse des taux de mercredi portera cette barre de test à environ 7% pour les prêts à taux fixe et 6% pour les prêts variables.

Si les emprunteurs ne réussissent pas le test de résistance, les prêteurs sont obligés de réduire le montant qu’ils leur prêteront jusqu’à ce qu’ils atteignent la barre.

Quiconque a actuellement un prêt à taux variable – et quiconque cherche à en obtenir un pour acheter – remarquera probablement que ses taux hypothécaires augmentent presque immédiatement.

Sur une hypothèque de 400 000 $ amortie sur la période normale de 25 ans, un emprunteur qui contracte un prêt à un taux de 3 % paiera 1 893 $ par mois. Mais si leur taux augmente d’un point de pourcentage complet, comme le taux de la banque vient de le faire, ce paiement mensuel ira jusqu’à 2 104 $ par mois. C’est 211 $ de plus chaque mois sur leur budget.

Si le taux passe à 5 %, le paiement mensuel passe à 2 326 $, ce qui serait supérieur de plus de 22 % à ce qu’ils payaient à l’origine.

D’autres hausses de taux attendues

Des augmentations comme celle-là sont exactement ce dont le propriétaire de la maison, Tim Capes, s’inquiétait le mois dernier lorsqu’il a fait passer son prêt immobilier d’un taux variable à un prêt hypothécaire à taux fixe.

“Nous ressentions la douleur chaque fois que les taux d’intérêt augmentaient et nous recevions une lettre de la banque indiquant que notre hypothèque augmenterait d’un certain montant et que le budget deviendrait un peu plus serré”, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview. .

Tim Capes tient son fils en bas âge, Ben, devant sa maison de Markham, en Ontario. Il avait une hypothèque à taux variable sur la propriété, mais a récemment décidé de passer à un prêt à taux fixe parce qu’il craignait que les taux d’intérêt n’augmentent rapidement. (Craig Chivers/CBC)

Après avoir vu son paiement augmenter à chaque fois que la banque centrale augmentait son taux en mars, avril puis juin, Capes a décidé de mordre la balle et de se verrouiller à un taux fixe qui lui coûte environ 700 $ de plus par paiement qu’il ne payait auparavant, mais vient au moins avec la certitude qu’il ne changera pas pendant les cinq prochaines années.

“J’aurais vraiment aimé l’avoir fait plus tôt lorsque les taux étaient encore plus bas, car la sélection d’une variable en premier lieu était définitivement une erreur”, a déclaré le résident de Markham, en Ontario. “Mais nous avons finalement décidé que c’était une erreur que nous pouvions nous permettre de corriger. Alors nous l’avons fait.”

Les économistes s’attendent à plusieurs autres hausses de taux, tout comme Capes.

“Alors que ces hausses de taux commencent à se produire, il est beaucoup plus facile de savoir que mon prêt hypothécaire n’augmente pas à chaque hausse de taux.”