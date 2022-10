La Banque du Canada relève à nouveau son taux à 3,75 %

La banque centrale du Canada a poursuivi sa campagne pour lutter contre l’inflation élevée mercredi, augmentant son taux d’intérêt de référence de 50 points de base à 3,75 %.

Le taux de la Banque du Canada — officiellement connu sous le nom de taux cible du financement à un jour — est le montant que les banques de détail doivent payer pour les prêts à court terme.

Mais il s’infiltre dans l’économie en influençant les taux que les Canadiens obtiennent de leurs propres prêteurs sur des choses comme les comptes d’épargne et les hypothèques.

Après avoir réduit son taux de prêt à près de zéro au début de la pandémie, la banque a relevé son taux de référence à six reprises depuis mars, alors qu’elle s’efforce de maîtriser l’inflation, qui a atteint son plus haut niveau depuis des décennies.

Bien que cette décision contribuera probablement à réduire le coût de la vie à long terme en obligeant les Canadiens à dépenser et à emprunter moins, elle ne fera qu’accroître la douleur des consommateurs et des entreprises qui souffrent déjà de l’inflation et de la hausse des coûts d’emprunt.

On s’attendait à ce que la banque augmente son taux, car le taux d’inflation du pays est toujours plus de deux fois supérieur à la fourchette qu’elle souhaite voir. Mais la hausse de 50 points de base est inférieure aux 75 points que certains économistes et investisseurs anticipaient.

Cela pourrait être un signe que la banque centrale approche de la fin de son cycle de hausse des taux, mais dans sa déclaration, la banque a clairement indiqué qu’elle pense toujours que d’autres hausses sont à venir.

“Il n’y a pas de solution facile pour rétablir la stabilité des prix”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’une conférence de presse après la décision. « Si nous n’en faisons pas assez, les Canadiens continueront d’endurer les difficultés d’une inflation élevée. Et ils en viendront à s’attendre à une inflation élevée persistante, ce qui nécessitera des taux d’intérêt beaucoup plus élevés et potentiellement une grave récession pour contrôler l’inflation. Personne ne veut cela. “