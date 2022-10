La Banque du Canada relève à nouveau ses taux d’intérêt, mais le rythme des hausses pourrait ralentir

La banque centrale du Canada a poursuivi sa campagne pour lutter contre l’inflation élevée mercredi, augmentant son taux d’intérêt de référence de 50 points de base à 3,75 %.

Le taux de la Banque du Canada — officiellement connu sous le nom de taux cible du financement à un jour — est le montant que les banques de détail doivent payer pour les prêts à court terme.

Mais il s’infiltre dans l’économie en influençant les taux que les Canadiens obtiennent de leurs propres prêteurs sur des choses comme les comptes d’épargne et les hypothèques.

Après avoir réduit son taux de prêt à près de zéro au début de la pandémie de COVID-19, la banque a relevé son taux de référence à six reprises depuis mars, alors qu’elle s’efforce de contenir l’inflation, qui a atteint son plus haut niveau depuis des décennies.

Bien que cette décision contribuera probablement à réduire le coût de la vie à long terme en obligeant les Canadiens à dépenser et à emprunter moins, elle ne fera qu’accroître la douleur des consommateurs et des entreprises qui souffrent déjà de l’inflation et de la hausse des coûts d’emprunt.

On s’attendait à ce que la banque augmente son taux, car le taux d’inflation du pays est toujours plus de deux fois supérieur à la fourchette qu’elle souhaite voir. Mais la hausse de 50 points de base est inférieure aux 75 points que certains économistes et investisseurs anticipaient.

REGARDER | Comment les hausses de taux vous affectent-elles ? : Comment cette hausse de taux vous affectera-t-elle ? Dans les rues de Toronto, des Canadiens ont expliqué à CBC News comment la décision de la Banque du Canada d’augmenter les taux d’intérêt affectera leurs finances.

Cela pourrait être un signe que la banque centrale approche de la fin de son cycle de hausse des taux, mais dans sa déclaration, la banque a clairement indiqué que les taux “devraient encore augmenter”.

Karyne Charbonneau, directrice exécutive de l’économie chez CIBC Capital Markets, a déclaré que la décision de la banque de ralentir le rythme de ses hausses de taux signifie « que nous nous rapprochons de la fin du cycle de hausse et … des étapes de 75 points de base sont maintenant derrière nous ». .”

Mais elle pense qu’un autre demi-point de pourcentage est susceptible d’arriver, et “les taux devront rester à ce niveau au moins jusqu’à la fin de 2023 pour aider à ramener l’inflation à l’objectif”.

L’objectif des hausses de taux de la banque est de faire baisser la demande de toutes sortes de biens et services qui a connu une forte augmentation au cours des derniers mois. Jusqu’à présent, l’impact le plus direct des augmentations a été sur le marché hypothécaire, où le prix pour emprunter de l’argent a pratiquement triplé depuis février.

De manière générale, une hausse de 50 points du taux bancaire, comme celle annoncée mercredi, ajoutera environ 30 $ par mois à chaque prêt à taux variable, pour chaque tranche de 100 000 $ due. À titre d’exemple, un emprunteur qui payait 4,25 % sur une hypothèque standard de 400 000 $ verra son paiement mensuel passer de 2 159 $ avant à 2 270 $ après, ce qui équivaut à 1 300 $ de plus par an – et cela s’ajoute aux cinq hausses de taux précédentes. cette année.

Ahmad Syed et son épouse, Hira Ahmad, ont récemment acheté une maison à Elmsdale, en Nouvelle-Écosse. Ils ont été pré-approuvés pour un prêt hypothécaire à taux variable en février et ont pris possession en juin, et disent que la vitesse à laquelle les chiffres ont changé en six mois a leur a coupé le souffle.

Ahmad Syed, à gauche, et son épouse, Hira Ahmad, qui ont récemment acheté une maison en Nouvelle-Écosse, se disent choqués par le rythme des augmentations de leur taux hypothécaire. (Eric Woolliscroft/CBC)

Leur prêt immobilier leur coûte désormais 1 000 $ de plus chaque mois qu’ils ne l’avaient prévu. Et bien qu’ils gardent la tête hors de l’eau pour l’instant, ils ont dû réduire à néant leurs autres catégories de dépenses, annuler leurs projets d’achat d’une nouvelle voiture et repenser leurs projets de voyage.

“Je ne sais pas comment le Canadien moyen va payer son hypothèque maintenant, car si elle continue d’augmenter comme ça, ce sera très difficile”, a déclaré Syed.

Ils se sentent comme des victimes innocentes de la lutte de la banque centrale contre l’inflation. “Qui est responsable de l’inflation en premier lieu?” a demandé Ahmad. “Pourquoi devrais-je payer pour toutes ces erreurs? La Banque du Canada nous punit pour quelque chose que nous n’avons pas fait.”

La hausse des taux n’aidera pas à lutter contre l’inflation alimentaire

Les prix des aliments ont été une source majeure de douleur pour les consommateurs ces derniers temps, les prix des épiceries ayant augmenté à un rythme de plus de 11 % au cours de la dernière année, selon les derniers chiffres de Statistique Canada.

Beaucoup, y compris le chef du NPD fédéral Jagmeet Singh, ont imputé la hausse des prix alimentaires aux profits des entreprises, utilisant le terme « cupidité » dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

Derek Holt, vice-président et chef de l’économie des marchés financiers à la Banque Scotia, a déclaré que cet argument ne tient pas, puisque les prix des aliments augmentent beaucoup plus dans d’autres pays qu’ils ne le sont au Canada. “Je sais que les prix des denrées alimentaires sont élevés et en hausse et que cela cause de la douleur, mais il y a d’importants facteurs macroéconomiques à prendre en compte qui ne le rendent pas aussi simple que de jouer le jeu du blâme et de dénigrer les entreprises”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Un économiste réagit à la dernière hausse des taux : Hausse des taux d’intérêt moins importante que prévu mais toujours “significative”, selon un économiste Derek Burleton, économiste en chef de la Banque TD, réagit à l’augmentation de 50 points de base des taux d’intérêt de la Banque du Canada et à la hauteur qu’il prévoit qu’elle pourrait atteindre.

CBC News a demandé à la banque centrale pourquoi les Canadiens devraient s’attendre à ce que cette hausse des taux fasse baisser les prix des aliments alors que les précédentes offraient peu de soulagement dans l’allée des épiceries, et la sous-gouverneure principale Carolyn Rogers a déclaré que la banque surveillait de près dans quelle mesure les entreprises alimentaires répercuter les économies de coûts qu’ils commencent à voir dans leur chaîne d’approvisionnement.

“Notre objectif d’éliminer la demande excédentaire de l’économie (…) contribuera à rétablir la pression concurrentielle et empêchera les détaillants de simplement répercuter tous les coûts”, a-t-elle déclaré. “[It] ramènera la concurrence. Cela exercera une pression à la baisse sur les prix. »

“Pas de solution facile”

Les responsables de la Banque ont clairement indiqué lors d’une conférence de presse à la suite de la décision qu’ils essayaient de trouver un équilibre entre en faire trop et trop peu pour lutter contre l’inflation. Ils ont reconnu que la tâche sera difficile et peut-être douloureuse.

“Il n’y a pas de solution facile pour rétablir la stabilité des prix”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. “Si nous n’en faisons pas assez, les Canadiens continueront de subir les difficultés d’une inflation élevée. Et ils s’attendront à une inflation élevée persistante, ce qui nécessitera des taux d’intérêt beaucoup plus élevés et potentiellement une grave récession pour contrôler l’inflation”, a-t-il déclaré.

“Personne ne veut ça.”

Jimmy Jean, économiste en chef et stratège chez Desjardins, a déclaré qu’il s’attend à ce que la banque centrale relève à nouveau son taux de référence lors de sa prochaine réunion politique en décembre, mais il serait surpris s’il y en avait plus.

“En ce moment, avec l’inflation ayant atteint un sommet, il est … temps de vraiment appuyer sur le bouton pause et d’être vraiment ouvert à la possibilité de devoir annuler certaines de ces hausses en 2023, si l’inflation se modère plus rapidement que prévu ou si nous voyons un récession qui est peut-être plus grave que ce que nous espérions », a-t-il déclaré à CBC News lors d’une entrevue.