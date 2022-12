La Banque du Canada dit que les décisions futures sur les taux dépendent davantage des données

La Banque du Canada étudiera les données économiques les plus récentes pour évaluer s’il faut augmenter davantage les taux d’intérêt, a déclaré jeudi un sous-gouverneur, ajoutant qu’elle agirait toujours avec force si nécessaire.

La banque centrale a relevé mercredi son taux directeur au jour le jour d’un demi-point de pourcentage au plus haut niveau en près de 15 ans et a signalé que sa campagne de resserrement sans précédent touchait à sa fin.

“Nous nous attendons à ce que nos décisions dépendent davantage des données”, a déclaré la sous-gouverneure Sharon Kozicki dans un discours à Montréal, ajoutant que la banque était toujours prête à être “forte” avec les taux si nécessaire.

“Nous passons de combien augmenter les taux d’intérêt à s’il faut augmenter les taux d’intérêt.”

La prochaine réunion de définition des politiques de la banque aura lieu le 25 janvier.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si le fait d’être prêt à être “puissant” signifiait que la banque était toujours prête à effectuer des mouvements de taux surdimensionnés, Kozicki a déclaré qu’il s’agissait d’une hypothèse.

“S’il devait y avoir un très grand choc, nous serions prêts à agir avec force (…) pour contenir les choses”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

La banque centrale a relevé ses taux à un rythme record de 400 points de base en neuf mois à 4,25% – un niveau observé pour la dernière fois en janvier 2008 – pour lutter contre une inflation bien supérieure à son objectif.

“Le marché du travail étant toujours tendu et les entreprises trouvant toujours facile d’augmenter leurs prix, le Conseil des gouverneurs a convenu que l’économie avait encore besoin d’une modération plus soutenue de la demande”, a déclaré Kozicki.

Mercredi, la banque a cité une croissance toujours forte et des marchés du travail tendus, mais a éliminé les prévisions qu’elle utilisait depuis qu’elle a commencé à augmenter les taux en mars, abandonnant le langage qui disait qu’ils devraient encore augmenter.

L’inflation, qui a atteint 6,9% en octobre, “reste trop élevée” à plus de trois fois l’objectif de 2% de la banque, a déclaré Kozicki. Mais les taux d’inflation sous-jacente sur trois mois sont tombés à environ 3,5%, a déclaré Kozicki, une indication “que la dynamique de l’inflation ralentit”.

“Dans l’ensemble, ces commentaires ne changent pas notre point de vue provisoire selon lequel la Banque du Canada est prête à appuyer sur le bouton pause”, a déclaré Royce Mendes, chef de la macro-stratégie au Mouvement Desjardins.

Les délibérations avant la hausse des taux de mercredi se sont concentrées sur la manière dont les problèmes d’approvisionnement sont résolus, sur la manière dont les taux plus élevés ralentissent la demande et sur l’évolution de l’inflation et des anticipations d’inflation, a déclaré Kozicki.

“Le fait que l’inflation soit élevée, le fait que l’inflation attendue soit élevée, est… pour nous une raison de prendre la décision exacte que nous avons prise avec 50 points de base” mercredi, a déclaré Kozicki.

Alors que la croissance au troisième trimestre est restée forte, le ralentissement de la demande dans les domaines sensibles aux taux d’intérêt comme l’activité immobilière est le signe que le resserrement de la politique monétaire “travaille à rééquilibrer l’offre et la demande”, a-t-elle déclaré.

Kozicki a réitéré qu’à partir de l’année prochaine, la banque publiera un “résumé des délibérations” dans un effort pour plus de transparence.



(Reportage supplémentaire de Fergal Smith à Toronto; Montage par Deepa Babington et John Stonestreet)