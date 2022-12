La Banque du Canada devrait encore augmenter ses taux d’intérêt mercredi

La Banque du Canada devrait relever son taux d’intérêt directeur à 4 %, voire un peu plus, clôturant une année sans précédent au cours de laquelle la banque centrale a relevé les taux de prêt à son rythme le plus rapide jamais enregistré pour contenir l’inflation.

Avant mercredi, le taux de prêt de la banque était de 3,75%, mais les économistes s’attendent à ce que les décideurs de la banque annoncent une augmentation de 25 ou 50 points de base à 10 heures, heure de l’Est.

Quel que soit le montant, il s’agira de la sixième hausse des taux de la banque en 2022, déplaçant le taux de quatre points de pourcentage au cours de la période de hausses la plus agressive depuis le début du ciblage de l’inflation dans les années 1990.

Le taux de la banque est techniquement le montant que les banques ordinaires facturent pour les prêts à court terme, mais ils ont tendance à se répercuter sur les consommateurs et les entreprises en poussant les taux que ces banques offrent sur des choses comme les comptes d’épargne et les hypothèques.

Toutes choses égales par ailleurs, une banque centrale augmente son taux lorsqu’elle veut refroidir une économie surchauffée et à forte inflation, en rendant plus cher l’emprunt. Elle baisse son taux quand elle veut stimuler l’économie, en incitant les gens à s’endetter pour dépenser et investir et relancer l’économie.

L’inflation n’est pas “transitoire”

Après avoir plongé en dessous de zéro au début de la pandémie et être restée inactive pendant une grande partie de 2020, l’inflation est revenue en force en 2021, alors que la demande refoulée a augmenté le montant que les consommateurs étaient prêts à dépenser pour à peu près tout.

À la même époque l’année dernière, les banquiers centraux du monde entier étaient toujours convaincus que des taux d’inflation deux fois supérieurs à la normale étaient « transitoires », ou temporaires, et ne méritaient pas de s’inquiéter, car ils disparaîtraient d’eux-mêmes.

Les événements ultérieurs ont prouvé que ce n’était pas le cas, et les banques centrales se sont efforcées de rattraper leur retard depuis.

REGARDER | Tiff Macklem dit aux Canadiens de se préparer à un hiver économique difficile : Des mois difficiles à venir avant que l’économie ne s’améliore, selon le gouverneur de la Banque du Canada Dans une large entrevue, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré à Peter Armstrong de CBC que les Canadiens devraient s’attendre à d’autres hausses de taux d’intérêt et qu’une légère récession est possible, alors que la banque centrale poursuit sa lutte contre l’inflation.

Après avoir culminé à 8,1 % au cours de l’été, le taux d’inflation officiel du Canada n’a cessé de baisser, mais à 6,9 %, il est encore plus de trois fois supérieur aux 2 % visés par la banque centrale. C’est pourquoi, bien qu’elle ait déjà refroidi le marché du logement et fait craindre une récession plus large, la banque est toujours obligée de relever ses taux.

La seule question est de combien de plus. L’économiste Royce Mendes de Desjardins note que la tendance à court terme des taux d’inflation est bien inférieure au taux officiel, le rythme annuel au cours des trois derniers mois ayant chuté à un peu plus de 3 %.

C’est pourquoi il fait partie de ceux qui pensent que la banque augmentera le taux de 0,25 point de pourcentage mercredi et que ce sera peut-être fait ensuite.

“À un moment donné, la Banque du Canada sera dans une position où il convient de laisser les taux inchangés pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “C’est une route longue et sinueuse pour que des taux d’intérêt plus élevés aient un impact sur l’économie réelle, mais le voyage a clairement commencé.”