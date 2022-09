La Banque du Canada dévoilera les résumés des réunions de décision sur les taux à compter de l’année prochaine

La Banque du Canada commencera à publier des résumés de ce qui s’est passé lors de ses réunions pour décider de la politique monétaire à partir de l’année prochaine, après qu’un rapport du Fonds monétaire international a suggéré quelques façons dont la banque pourrait être plus transparente sur ce qu’elle fait.

Dans un nouveau rapport qui passe en revue les pratiques de transparence des banques centrales du monde entier, le FMI affirme que la Banque du Canada « établit une référence élevée en matière de transparence ».

Le rapport a également fourni 10 recommandations pour améliorer la transparence, dont une pour “envisager de publier un résumé détaillé des délibérations de politique monétaire du Conseil des gouverneurs”.

C’est semblable à ce qui se passe aux États-Unis, où la Réserve fédérale publie périodiquement le procès-verbal de leurs réunions politiques de deux jours plusieurs semaines après l’annonce de la décision. Cela permet au public de mieux comprendre la justification des décisions tarifaires, y compris les opinions de ceux qui pourraient être en désaccord avec la décision finale.

Parmi les détails des dernières minutes de la Fed, les raisons spécifiques pour lesquelles la banque a progressé de 75 points et non des 50 largement attendus ont été révélées. Ils ont également révélé que certains membres de la banque pensent qu’une autre hausse de taux comprise entre 50 et 75 points est probable lors de leur prochaine rencontre. Les déclarations de la banque centrale du Canada le jour de la décision sur les taux ne comprennent jamais de telles projections, ni ne laissent entendre à quel point elles étaient proches de prendre une décision différente de celle qu’elles avaient annoncée.

La Banque du Canada indique qu’elle s’est engagée à publier ces résumés environ deux semaines après chaque décision sur les taux à compter de janvier 2023.

Mais contrairement à ce que fait la Fed, les résumés ne fourniront pas d’attribution aux membres individuels du conseil et n’enregistreront pas les votes car il n’y a pas de votes dans le processus de délibération de la banque.

En réponse au rapport, la Banque du Canada a déclaré qu’elle se félicitait des conclusions.

“La Banque s’est engagée à améliorer constamment notre transparence”, a déclaré la banque dans un déclaration formelle. “Bien que nous évaluions et développions régulièrement nos propres pratiques, notamment grâce à des examens complets de notre cadre de politique monétaire tous les cinq ans, nous répondons également aux commentaires des parties prenantes externes et prenons en compte les tendances plus larges de la communauté des banques centrales.”