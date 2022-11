La Banque du Canada découvre qu’il est en fait difficile d’expliquer le risque aux Canadiens

Après avoir été ignorés pendant des années par presque tout le monde sauf quelques banquiers et journalistes financiers, on pourrait penser que les gens qui travaillent à la Banque du Canada seraient agacés par tout le monde leur disant quoi faire.

Mais selon la sous-gouverneure principale de la banque, Carolyn Rogers, bien que la banque devienne un football politique critiqué par les dirigeants des deux partis d’opposition, les défenseurs des droits syndicaux, les propriétaires et les personnes travaillant dans le secteur immobilier, et par des lettres à l’éditeur proposant des solutions qui sont déclarées évident et simple, elle dit qu’ils aiment toute l’attention.

“Je pense que mes collègues ont vraiment accepté cet examen et ces critiques supplémentaires”, a déclaré mardi Rogers à un groupe d’étudiants et de jeunes professionnels de la finance de l’Université d’Ottawa.

“Nous recevons beaucoup de conseils. Nous ne sommes pas d’accord avec tout cela, mais nous écoutons tout.”

Open season sur les banquiers centraux

D’autres experts financiers craignent que maintenant que la chasse aux banquiers centraux est ouverte, il y a un danger que les Canadiens perdent confiance dans le travail crucial que fait la Banque du Canada pour garder notre argent en sécurité et notre système financier sain.

Dans quelque chose comme un Reddit Ask Me Anything, Rogers a répondu franchement aux questions lors de l’événement de mardi.

Mais son message, qui commençait par une mise à jour sur le risque d’instabilité du système financier canadien, n’était qu’en partie rassurant.

Le récent statut de vedette médiatique de la Banque du Canada rend la séance d’une heure utile visualisation sans intermédiaire pour ceux qui ont attrapé le virus de la banque centrale. Il comprenait le point de vue de la banque sur la crise cryptographique actuelle, les huards numériques et le risque de changement climatique.

Une maison à vendre à Toronto le 15 février. Rogers a déclaré que la hausse des taux d’intérêt et la baisse des prix des maisons nuisaient à davantage de titulaires de prêts hypothécaires. (Evan Mitsui/CBC)

Mais comme la banque l’a averti en juin dans sa revue annuelle du système financier, les niveaux élevés d’endettement du Canada, combinés à une inflation élevée et à la hausse des taux d’intérêt nécessaires pour maîtriser l’inflation, rendent l’économie canadienne vulnérable.

À cette époque, la banque a averti que les personnes les plus à risque étaient les personnes qui achetaient une maison aux prix les plus élevés et aux taux hypothécaires les plus bas, et a déclaré qu’il était possible que ces acheteurs devraient être sacrifiés pour le bien du reste de l’économie.

Alors que le risque de pertes d’emplois qui auraient aggravé le problème pourrait diminuer, a déclaré Rogers, la hausse des taux d’intérêt et la baisse des prix de l’immobilier nuisent à davantage de titulaires de prêts hypothécaires.

“En fin de compte, les coûts hypothécaires pour certains Canadiens ont déjà augmenté et ils augmenteront probablement pour la plupart des autres avec le temps”, a-t-elle déclaré.

Déclencher des avertissements

Alors que ceux qui ont des hypothèques à taux fixe bénéficient d’une petite pause avant que les hausses de taux n’entrent en vigueur, un nombre croissant de ceux qui ont des hypothèques à taux variable ont atteint le “taux de déclenchement” où les versements hypothécaires ne suffisent tout simplement pas à couvrir les coûts d’emprunt.

De nouvelles données publiées par la banque mardi montrent que la moitié de tous les titulaires d’hypothèques variables avec des paiements fixes doivent désormais plus que ces paiements fixes.

“Nous estimons qu’à peu près tous les prêts hypothécaires à taux variable contractés entre mai 2020 et juillet 2022 sont désormais dans cette position”, a déclaré mardi l’économiste Royce Mendes dans une note de recherche de Desjardins.

REGARDER | Tiff Macklem de la Banque du Canada et Peter Armstrong de la CBC décryptent la banque centrale :

Un autre type de déclencheur a également été mentionné dans le discours de Rogers, une référence au type de crise mondiale ou nationale qui pourrait agir sur les vulnérabilités du Canada et envoyer l’économie dans de plus grandes difficultés.

“Le risque d’un déclencheur susceptible d’affecter la stabilité financière a augmenté”, a-t-elle déclaré.

Les banquiers centraux ne prédisent pas les crises, ils se contentent d’en avertir. Mais il n’est pas certain que ces avertissements de risque soient passés. Il n’est pas clair si les gens écoutent maintenant.

S’il y a un message principal qui est ressorti de la séance de Rogers mardi, c’est que la Banque du Canada est soucieuse d’informer et d’éduquer les Canadiens “pour les aider à comprendre la politique monétaire”, a-t-elle déclaré. Mais cela peut être un poids lourd, même si nos banquiers centraux continuent d’essayer.

Les journalistes financiers aiment essayer de rendre la politique monétaire simple, mais comme l’a montré mardi une entrevue avec Jeremy Kronick, directeur de la recherche sur les services monétaires et financiers à l’Institut CD Howe, ce n’est vraiment pas le cas.

Faire sa propre opération du cerveau

Kronick a expliqué pourquoi la Banque du Canada perdait actuellement de l’argent, parce qu’elle avait emprunté des obligations qui payaient de faibles taux d’intérêt, mais payait des taux d’intérêt élevés aux banques commerciales pour l’argent qu’elles avaient utilisé pour le faire. Il a expliqué la différence entre les tarifs du corridor et les tarifs planchers. C’est tout décrit ici dans ce que Kronick a dit était “une manière que les gens comprennent”.

Le fait est que pour la plupart d’entre nous, la banque centrale n’est pas facile à comprendre. Comme pour la chirurgie du cerveau, les personnes ayant des aptitudes passent des années à apprendre à le faire. Lorsque nous voulons un système financier stable, nous faisons appel à des experts pour faire le travail.

“C’est pourquoi c’est un peu frustrant de voir [the Bank of Canada] tellement politisé », a déclaré Kronick, qui a noté que Rogers et son équipe sont connus pour être qualifiés par ceux qui comprennent réellement ce qu’ils font. Ils savent également que même les experts qualifiés ne peuvent pas toujours prédire l’avenir.

Kronick a déclaré que lorsque les banquiers centraux – pas seulement la Banque du Canada – n’ont pas prévu que l’inflation persisterait après le krach économique du COVID, les commentateurs et les politiciens du monde entier ont décidé qu’ils pouvaient penser plus que la banque centrale.

Augmenter les taux d’intérêt fait mal, et prendre parti contre la Banque du Canada peut faire croire que vous êtes intelligent. Mais il a dit que l’érosion de la confiance en des gens comme Rogers est mauvaise pour la banque centrale et mauvaise pour le reste d’entre nous.

“Il est naturel que les gens recherchent des solutions alternatives”, a déclaré Kronick. “Je ne suis tout simplement pas convaincu que ces soi-disant autres solutions mèneront aux résultats que les gens souhaitent.”