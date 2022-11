La Banque du Canada avertit les Canadiens de se préparer à un hiver rigoureux

Depuis des années, les banques centrales du monde entier aident les consommateurs et les entreprises à traverser les tempêtes économiques. Crise après crise, ils ont baissé les taux d’intérêt pour aider les gens à s’en sortir. Ils ont imprimé de l’argent et acheté des obligations pour soutenir les marchés.

Cette fois, ces mêmes banques rendent activement la vie plus difficile.

“Je suis sûr que certaines de ces choses semblent un peu contre-intuitives”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

La Banque du Canada a relevé six fois ses taux d’intérêt depuis mars. Les taux sont passés de 0,25 % à 3,75 %. Et la banque a averti que ce n’était pas encore fait.

“Nous pensons que nous devons encore augmenter les taux un peu plus”, a déclaré Macklem à CBC News lors d’une interview cette semaine. “Jusqu’où, nous verrons.”

La banque relève maintenant ses taux pour contenir l’inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis des décennies. L’augmentation des taux devrait ralentir l’économie. Ainsi, les Canadiens qui ont déjà du mal à suivre le rythme de la hausse du coût de la vie font maintenant face à des coûts d’emprunt plus élevés. Et ces coûts d’emprunt plus élevés feront chuter l’économie.

“Nous pensons en fait que la croissance sera proche de zéro pour les prochains trimestres, jusqu’au milieu de l’année prochaine”, a déclaré Macklem.

Il dit que le ralentissement de l’activité économique devrait être court et peu profond. Mais cela aura un impact.

“(Le) taux de chômage va augmenter. Nous ne parlons pas des taux de chômage élevés que nous avons vus lors des récessions passées, mais il va augmenter”, a-t-il déclaré.

“Les gens sont frustrés”

Macklem dit qu’il comprend ce que ressentent les Canadiens.

“Les gens sont frustrés. Ils se sentent impuissants”, a-t-il déclaré.

Les consommateurs canadiens ne sont pas les seuls à être frustrés. L’économiste Jim Stanford du Centre canadien de politiques alternatives affirme que la banque centrale a poussé les taux trop haut, trop rapidement. Les banques centrales du monde entier examinent l’état actuel de l’inflation, a-t-il déclaré, et supposent que la cause et la solution sont les mêmes que la dernière crise d’inflation des années 1970 et 1980.

“Je pense que les décideurs de la Banque du Canada, du gouvernement et du milieu universitaire sont indûment obsédés par ce qui s’est passé dans les années 1970. C’est comme un cauchemar”, a déclaré Stanford dans une interview à CBC News.

Dans les années 1970, les salaires réels augmentaient avec les prix. Cette fois, les salaires réels ont baissé. Dans les années 1970, les bénéfices des entreprises étaient en baisse. À l’heure actuelle, les bénéfices des entreprises ont atteint des niveaux records.

“C’est donc exactement le contraire de ce que nous avons vécu dans les années 1970. Et sortir une recette vieille de 50 ans et l’appliquer à nouveau à la situation d’aujourd’hui est absolument inapproprié”, a déclaré Stanford.

Il dit que la banque centrale devrait mettre en pause ses hausses de taux incessantes et voir si l’inflation a vraiment besoin de plus de poussée.

L’inflation globale a ralenti. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement commencent à se résoudre. Les prix mondiaux des produits de base ont commencé à baisser.

Les nouveaux chiffres ne ralentiront pas les hausses de taux (économiste)

Les derniers chiffres d’inflation seront publiés le 16 novembre.

Mais l’économiste de RBC, Claire Fan, affirme que ce dernier lot de chiffres ne fera pas grand-chose pour ralentir les hausses de taux.

« La croissance des prix à la consommation au Canada a probablement augmenté en octobre. Nous nous attendons à ce que le taux annuel ait augmenté à 7 %, contre 6,9 ​​% en septembre, mais toujours en baisse par rapport au récent sommet de 8,1 % en juin », a déclaré Fan dans un note aux clients.

Elle dit qu’une résurgence des prix de l’essence et du mazout était à l’origine de l’augmentation, ce qui devrait donner à la Banque du Canada une raison suffisante pour continuer à faire monter les taux.

Un rebond du prix de l’essence a probablement encore fait monter l’inflation en octobre. (Joseph Prezioso/AFP/Getty Images)

“Bien qu’il y ait des signes que l’inflation a dépassé son sommet au Canada, il faudra probablement une période prolongée de taux d’intérêt plus élevés et une économie plus faible pour que la croissance des prix revienne complètement aux taux cibles de la banque centrale”, a-t-elle écrit.

Les prévisions de RBC supposent que la banque augmentera de 25 points de base supplémentaires au début de décembre, puis s’arrêtera pour évaluer l’impact de toutes ces hausses de taux sur l’économie.

Mais cela signifie que toute personne ayant un prêt hypothécaire à taux variable ou un HELOC envisage une nouvelle augmentation de ses paiements mensuels.

“On se rapproche”

Macklem dit qu’il sait que ces hausses de taux compliquent la vie de nombreux Canadiens.

“Nous ne voulons pas rendre cela plus difficile que nécessaire”, a-t-il déclaré. “Mais en même temps, si nous n’en faisons pas assez, si nous sommes tièdes, les Canadiens vont devoir continuer à subir la forte inflation qui leur fait du tort chaque jour.”

Et c’est le risque ici, disent les analystes. Si la banque fait une pause trop tôt et constate que l’inflation continue d’augmenter, elle devra prendre des mesures encore plus agressives à l’avenir. S’il dépasse et continue d’augmenter une fois que l’inflation diminue de manière durable, les Canadiens en souffriront inutilement.

Macklem, à gauche, s’entretient avec Peter Armstrong de CBC, à Toronto, le 10 novembre 2022. (Evan Mitsui/CBCJOURN)

La fenêtre pour obtenir ce droit devient de plus en plus petite.

“Nous pensons qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles augmentations, mais nous nous rapprochons de la fin de ce cycle de resserrement. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s’agit”, déclare Macklem.

“Nous n’en sommes pas encore là. Mais nous nous rapprochons.”

La bonne nouvelle est que Macklem pense que nous devrions être dans une bien meilleure situation d’ici le milieu de l’année prochaine. La mauvaise nouvelle est que le milieu de l’année prochaine est loin pour tous ceux qui ont du mal à mettre de la nourriture sur leur table ou à payer leur versement hypothécaire aujourd’hui.