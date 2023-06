La Banque du Canada augmentera-t-elle encore ses taux? Cette semaine décidera

Quiconque s’inquiète des taux d’intérêt, de la croissance économique et du nombre d’emplois se prépare à une semaine chargée et conséquente. Les Canadiens seront frappés par un tsunami de données économiques au cours des 10 prochains jours.

Les derniers chiffres sur l’inflation, les données sur la quantité de choses que l’économie canadienne produit et une lecture clé sur l’humeur des consommateurs ne nous diront pas seulement comment l’économie s’est comportée au cours du premier semestre de l’année, ils établiront des décisions politiques qui dictera comment le reste de l’année se déroulera.

« Je dirais que c’est très important », a déclaré l’économiste de RBC Carrie Freestone.

Freestone a déclaré qu’elle croyait que la Banque du Canada augmenterait probablement ses taux lors de sa réunion du 12 juillet, mais que les données de cette semaine devraient nous dire tout ce que nous devons savoir sur la décision de la banque.

« Nous pensons qu’ils vont aller à 25 (points de base). Ils pourraient devoir grimper plus haut si nous sommes dans une situation où les attentes ne sont pas apprivoisées », a-t-elle déclaré à CBC News.

La Banque du Canada a haussé vigoureusement les taux d’intérêt dans le but de contenir l’inflation. La théorie est qu’à mesure que les taux augmentent, les consommateurs sont pressés par des paiements de dette plus élevés.

Comme plus d’argent est consacré au service de leur dette, les Canadiens en ont moins à dépenser ailleurs. Cela a tendance à ralentir l’économie et à faire baisser les prix — c’est exactement ce que la Banque du Canada essaie d’accomplir avec des hausses de taux en premier lieu : faire baisser l’inflation.

Le problème est que pendant la majeure partie de cette année, les données économiques ont été plus chaudes que prévu.

Le produit intérieur brut, la valeur totale de tous les biens et services produits par l’économie du pays, a augmenté à un taux annualisé de 3,1 % au premier trimestre de 2023. Les employeurs canadiens ont ajouté plus de 230 000 emplois jusqu’à présent cette année.

REGARDER | Pourquoi l’augmentation des ventes au détail n’est pas un bon signe : Les ventes au détail sont en hausse, mais pas parce que les gens achètent plus Les chiffres des ventes au détail de Statistique Canada montrent des augmentations dans tous les secteurs sauf les meubles, les appareils électroménagers et l’électronique. Les analystes disent que cela est dû aux prix plus élevés plutôt qu’au fait que les gens font plus d’achats, ce qui les amène à prévoir une autre hausse des taux d’intérêt en juillet.

Et pas plus tard que la semaine dernière, les chiffres des ventes au détail ont montré que les consommateurs canadiens dépensaient toujours à des taux qui ne montrent tout simplement pas une économie qui ralentit.

« D’une certaine manière, on se croirait dans Road Runner quand Wile E. Coyote court d’une falaise et qu’il n’a pas encore baissé les yeux », a déclaré Randall Bartlett, directeur principal de l’économie canadienne au Mouvement Desjardins.

« Les ménages sont de plus en plus pressés, mais ils continuent à se comporter d’une manière qui ne reflète pas nécessairement cette réalité de coûts d’emprunt plus élevés et d’une inflation plus élevée », a déclaré Bartlett.

Et c’est pourquoi les données de cette semaine sont si importantes.

Les prix continuent d’augmenter, mais plus lentement

Les économistes interrogés par Bloomberg affirment que les chiffres de l’inflation d’une année sur l’autre montreront une forte décélération de la croissance des prix. L’inflation a culminé l’été dernier à 8,1 %. Les prix continuent d’augmenter, mais à un rythme de plus en plus lent.

Puis le mois dernier, Statistique Canada a déclaré que les prix avaient recommencé à accélérer. D’une année à l’autre, le taux global est passé de 4,3 % à 4,4 %.

Cette semaine, les économistes s’attendent à de solides progrès dans la lutte contre l’inflation. Les prévisions de RBC indiquent que l’inflation globale est probablement tombée à 3,6 %.

« C’est une énorme baisse », a déclaré Claire Fan de RBC. « Mais une grande partie de cette baisse peut s’expliquer par la baisse des prix de l’énergie. »

En mai dernier, les prix de l’essence grimpaient inexorablement vers un sommet supérieur à 2 $ le litre. Comparez cela aux prix de l’essence en mai de cette année, où ils oscillaient entre 1,50 $ et 1,60 $.

Les prix de l’essence ont baissé de 36 % par rapport à la même période l’an dernier. (Robert Short/CBC)

Fan dit que cette baisse aidera les consommateurs à faire face à des prix plus élevés. Mais elle dit que la Banque du Canada recherche une baisse soutenue d’une mesure de l’inflation que les économistes appellent le taux de base parce qu’elle exclut les choses volatiles comme l’essence et la nourriture, qui ont tendance à monter et descendre beaucoup.

Elle dit que la banque centrale surveillera également de près les chiffres du PIB.

Ses prévisions montrent que la croissance économique en avril sera nulle. Mais Fan dit que ce mois-là a vu une grève de l’Alliance de la fonction publique du Canada. Si vous supprimez l’impact économique de cela, elle dit que l’économie a de nouveau augmenté en avril.

La plupart des économistes supposent qu’une hausse des taux est à venir

Les données sur le PIB et l’inflation donnent à des gens comme Fan et d’autres des chiffres précis pour évaluer l’état de l’économie, mais deux communiqués de la banque centrale qui devraient également être publiés cette semaine devraient brosser un tableau de l’état d’esprit des entreprises et des consommateurs canadiens.

L’Enquête sur les perspectives des entreprises nous indique ce que les entreprises pensent de l’état de l’économie aujourd’hui et comment elles prévoient d’ajuster les embauches et les investissements au cours du reste de l’année. De même, l’Enquête sur les attentes des consommateurs donne un aperçu de la façon dont les ménages gèrent l’inflation, les coûts d’emprunt plus élevés et s’ils ont l’intention de ralentir les dépenses de consommation.

REGARDER | La flambée des loyers laisse les étudiants se démener : Les loyers des logements étudiants sont hors de contrôle. Existe-t-il un correctif ? Les étudiants sont confrontés à des loyers plus élevés et à une pénurie de l’offre et certains experts affirment que les établissements d’enseignement postsecondaire doivent coordonner les niveaux d’inscription avec la disponibilité de logements.

À l’heure actuelle, la plupart des économistes supposent que la Banque du Canada a une autre hausse des taux d’intérêt dans sa manche. La banque a déclaré à plusieurs reprises que les périls d’une inflation élevée constituaient une menace pour tout le monde et risquaient de bouleverser la stabilité financière. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu’il devait voir la croissance économique ralentir davantage comme preuve du type de progrès que la banque recherche.

Fan, pour sa part, a déclaré qu’elle pense qu’il faudra des changements considérables aux prévisions pour que la banque renonce à une nouvelle augmentation des taux d’intérêt.

« Il faudrait probablement des surprises substantielles à la baisse dans les publications de données (c’est-à-dire une baisse de l’inflation et / ou des données du PIB) pour empêcher une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion en juillet », a-t-elle écrit dans une note aux clients.

Mais s’il y a eu une constante au cours de ces trois ans et demi environ, c’est que chaque fois que les économistes disent qu’ils ont une idée de ce qui va se passer ensuite, les données arrivent comme une surprise.