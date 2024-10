La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 4,25%

La Banque du Canada a abaissé son taux directeur à 4,25 % mercredi. Il s’agit d’une troisième baisse consécutive de 0,25 point de pourcentage décrétée par la banque centrale depuis le mois de juin.

Largement prévue par les marchés, cette nouvelle baisse survient alors que l’inflation au pays est soumise à des « forces opposées », a expliqué le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. D’un côté, avec le ralentissement de l’économie et la hausse du chômage, il reste peu de signes de pressions généralisées sur les prix dans l’économie, note l’institution. D’un autre côté, « la progression des frais de logement est encore forte [et] demeure le facteur qui contribue le plus à l’inflation globale ».

Aux prises avec une envolée tout aussi inattendue que soutenue de l’inflation au sortir de la pandémie de COVID-19, les banques centrales de plusieurs pays du monde ont répondu par un relèvement des taux d’intérêt tout aussi musclé afin de peser sur la demande en biens et en services des consommateurs et des entreprises. La Banque du Canada n’a pas fait exception, ayant relevé le taux de son principal outil d’intervention de politique monétaire de 0,25 % à 5 % de mars 2022 à juillet 2023.

Ce coup de frein à la croissance économique et à la demande a fini par produire un effet, l’inflation maintenue par la croissance annuelle de l’indice des prix à la consommation ayant reculé de son dernier sommet de 8,1 % en juin 2022 à son plus faible niveau en plus de trois ans : 2,5 % en juillet dernier. Les mesures de l’inflation fondamentale privilégiées par la Banque du Canada sont au même niveau.

Cela fait maintenant sept mois consécutifs que l’inflation reste à l’intérieur de la fourchette cible de la banque centrale canadienne, qui va de 1 % à 3 %.

Surplace de l’économie

Pendant ce temps, les niveaux d’activité économique et d’emplois accusent de plus en plus le coup. En gros, selon Tiff Macklem, la croissance économique a été nulle durant la seconde moitié de l’année dernière et s’est élevée à environ 2,5 % en rythme annualisé durant la première moitié de 2024. Mais, depuis mai, l L’économie canadienne s’est remise à faire du surplace, à en croire les plus récentes données, ce qui est préoccupant, a observé le gouverneur, surtout si l’on tient compte que, pendant tout ce temps, la population a continué de fortement. augmenter avec l’immigration.

Cela s’est reflété, entre autres, sur le taux de chômage, qui est ainsi passé de 5 % au début de 2023 à 6,4 % cet été.

C’en est au point où Tiff Macklem estime désormais qu’il « faut de plus en plus se protéger contre le risque que l’économie et l’inflation ralentissent trop ». « Nous avons besoin d’une croissance économique supérieure à 2 % », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Nous sommes déterminés à ramener l’inflation à la cible de 2 % et nous voulons qu’elle y reste. Nous ne voulons pas qu’elle soit supérieure ou inférieure à cette cible. » Dans ce contexte, at-il ajouté, et si l’inflation continue sur sa trajectoire, « il est raisonnable de s’attendre à d’autres réductions du taux directeur ».

Son institution ne sait que trop bien à quel point ses taux d’intérêt continuent de peser sur la consommation des ménages canadiens relativement endettés. En mai, elle estimait qu’environ la moitié des prêts hypothécaires en cours étaient détenus par des emprunteurs qui n’avaient pas encore fait face à une hausse de leur taux d’intérêt, du fait que le montant des versements avait été établi pour cinq ans.

Maintenant que la bataille contre l’inflation est largement gagnée, la diminution du taux directeur est « la meilleure façon d’éviter des difficultés inutiles liées [à ces] renouvellements hypothécaires », a fait valoir vendredi Royce Mendes, économiste au Mouvement Desjardins.

Les baisses de taux à venir

La banque centrale canadienne n’aime généralement pas trop s’éloigner de la politique monétaire de son homologue américaine, ne serait-ce que pour éviter que la différence entre les taux d’intérêt en vigueur dans les deux pays ne vienne introduire toutes sortes de distorsions économiques et financières. Jusqu’à présent, ce facteur n’a pas pesé sur les décisions de la Banque du Canada, a assuré mercredi son gouverneur. Les signaux de l’approche des premières baisses des taux de la Réserve fédérale américaine ne laisseront que plus de marge de manœuvre encore, a noté Tiff Macklem.

Les marchés concernés que la Banque du Canada procédera à une baisse d’un quart de point de pourcentage de ses taux d’intérêt à chacune de ses deux annonces restantes cette année, ce qui porterait son taux directeur à 3,75 %. De nombreux observateurs prédisent qu’elle continuera sur son élan l’an prochain, et ils n’excluent pas que les prochaines données économiques forcent éventuellement la Banque à accélérer le pas avec des baisses de 0,5 point de pourcentage plutôt que de 0, 25.

Cela devrait mener son taux directeur à 3 % en juin prochain, selon les économistes de la Banque de Montréal. D’autres le voient apparaître à 2,5 % (TD et CIBC) l’année prochaine, et même à 2,25 % (Desjardins).

