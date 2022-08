La Banque du Canada a-t-elle imprimé de l’argent pour financer le gouvernement fédéral? La banque centrale remet les pendules à l’heure

Alors que la Banque du Canada tente de maîtriser l’inflation brûlante, la banque centrale s’engage dans un autre combat : celui contre la désinformation.

Au cours des dernières semaines, la banque centrale a utilisé les médias sociaux pour engager le public sur l’économie, expliquant comment fonctionne l’inflation et ce qu’elle fait pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Cependant, dans son fil Twitter le plus récent, la banque est allée au-delà de l’explication économique et a visé directement une attaque commune contre ses décisions politiques pendant la pandémie.

“#YouAskedUs si nous imprimions de l’argent pour financer le gouvernement fédéral. Nous ne l’avons pas fait », a tweeté la Banque du Canada le 25 août, suivi d’une série de tweets réfutant l’affirmation.

Alors que les responsables de la banque centrale tiennent normalement des discours et d’autres événements pour communiquer leur réflexion et établir des attentes, le professeur d’économie de l’Université Laval, Stephen Gordon, affirme que son auditoire a traditionnellement été plus petit qu’il ne l’est aujourd’hui.

« Les seules personnes qui prêtent attention sont les initiés et les experts du marché. Et ce sont généralement les seules personnes à qui ils doivent parler », a déclaré Gordon.

Le contexte d’inflation élevée d’aujourd’hui et la politisation de la banque centrale ont élargi l’audience, avec plus de Canadiens préoccupés par la hausse des taux d’intérêt et le coût de la vie élevé. Parallèlement à cet intérêt accru, il y a également eu un niveau de méfiance à l’égard des opérations de la Banque du Canada et une perception erronée selon laquelle elle a imprimé de l’argent pendant la pandémie.

Nous avons 𝐧𝐨𝐭 imprimé de l’argent pour payer le #obligations. Nous avons acheté les obligations avec des soldes de règlement – une sorte de réserve de la banque centrale – et non avec des billets de banque. Quelle est la différence? 5/6 — Banque du Canada (@bankofcanada) 25 août 2022

Le chef de file conservateur, Pierre Poilievre, a vivement critiqué la Banque du Canada, promettant de renvoyer le gouverneur Tiff Macklem s’il devenait premier ministre. Poilievre n’a pas expliqué comment il compte congédier Macklem étant donné que la Loi sur la Banque du Canada ne donne pas ce pouvoir au gouvernement fédéral.

Il a également affirmé à plusieurs reprises que la banque centrale avait imprimé de l’argent pour financer les dépenses fédérales et avait donc provoqué de l’inflation.

Cependant, la Banque du Canada et les économistes disent que ce n’est pas ce qui s’est passé.

“Il y a toujours eu cette expression de la banque qui imprime de l’argent chaque fois qu’elle s’engage dans ce genre de politiques, mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe”, a déclaré Jeremy Kronick, directeur de la recherche sur les services monétaires et financiers à l’Institut CD Howe.

La politique à laquelle Kronick fait référence est l’assouplissement quantitatif, une mesure que la Banque du Canada a tenté d’expliquer dans une série de tweets.

« Nous avons acheté des obligations d’État existantes auprès des banques sur le marché libre. Pourquoi? Cela a permis de débloquer des marchés gelés au début de la pandémie. Cela a permis aux ménages, aux entreprises et aux gouvernements d’accéder au financement quand ils en avaient vraiment besoin », a déclaré l’un des tweets.

“Nous n’avons pas imprimé d’argent pour payer les obligations”, a poursuivi le fil.

Parfois appelé QE, l’assouplissement quantitatif est un outil relativement nouveau utilisé pour maintenir la circulation de l’argent lorsque les taux d’intérêt oscillent déjà autour de zéro et ne peuvent plus être réduits. Il a attiré l’attention du monde entier lorsqu’il a été utilisé par la Réserve fédérale américaine au lendemain de la crise financière de 2008.

La Banque du Canada a utilisé cet outil politique pour la première fois lorsque la pandémie a frappé pour lutter contre le risque de déflation. Elle a acheté des obligations d’État auprès d’institutions financières en utilisant des soldes de règlement, ou réserves, qu’elle a déposés sur les comptes des institutions financières et payé des intérêts sur celles-ci. Comme l’a déclaré la banque, ces réserves ne sont pas les mêmes que les espèces.

“Cet achat de l’obligation fait baisser le taux d’intérêt de cette obligation et donc d’autres taux d’intérêt, ce qui rend l’emprunt moins cher pour vous et moi. C’est donc vraiment là que le QE a son impact, pas tellement à partir de l’échange », a déclaré Kronick.

La Banque du Canada a entamé le processus de resserrement quantitatif, où elle revend ces obligations aux institutions financières, en avril de cette année.

Bien que la motivation de la Banque du Canada à parler directement aux Canadiens et à justifier ses politiques soit compréhensible, Gordon dit qu’il n’est pas sûr de l’efficacité de ses efforts étant donné que la banque centrale n’a pas beaucoup d’expérience dans ce domaine.

«Ils n’ont nulle part près de l’arsenal médiatique des gens qui essaient de promouvoir le mauvais programme. Donc, ils sont en quelque sorte massivement dépassés en armes », a-t-il déclaré.

Un récent sondage Angus Reid a révélé que 46 % des Canadiens font confiance à la Banque du Canada pour remplir son mandat, tandis que 41 % ont déclaré ne pas le faire. L’enquête a révélé que la méfiance était plus élevée chez les personnes qui avaient voté pour les conservateurs ou le Parti populaire du Canada.

Le sondage en ligne a interrogé 5 032 adultes canadiens et a été mené entre le 7 et le 13 juin. On ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur car, selon les normes généralement acceptées de l’industrie du sondage, les sondages en ligne n’échantillonnent pas la population au hasard.

À l’avenir, la Banque du Canada prévoit élargir ses programmes éducatifs sur l’économie et le rôle de la banque.

Kronick dit quant à lui que ce qui contribuera en fin de compte à favoriser la confiance dans la Banque du Canada est de ramener l’inflation à la cible.

“Ce qui compte et ce qui va regagner cette confiance, c’est que la banque remette l’inflation sous contrôle.”

Nojoud Al Mallees, La Presse Canadienne

