La banque de sommeil peut-elle vous aider à vous reposer ? Ce qu’il faut savoir

Les bébés le combattent, les parents le désirent : le sommeil est important. Pourtant, les Centers for Disease Control and Prevention estimations que plus de 30 % des adultes aux États-Unis n’en consomment pas assez. De nombreuses études récentes ont fait état d’un concept appelé « banque du sommeil ». Mais est-ce que ça marche ?

La réponse est… en quelque sorte. Vous ne cachez pas vraiment votre sommeil pour une utilisation future, comme avec de l’argent dans une banque. Mais ce que vous faites, nous ont dit les experts du sommeil, c’est reconstituer la dette de sommeil que vous avez déjà accumulée. Que vous utilisiez le terme « banque du sommeil » est moins important que de s’efforcer d’adopter de bonnes habitudes au coucher et de reconnaître l’importance du sommeil.

Voici un aperçu de ce qu’est la banque de sommeil, ce que disent les études et des conseils d’experts en médecine du sommeil.

Qu’est-ce que la banque de sommeil ?

Les opérations bancaires régulières impliquent de stocker de l’argent jusqu’à ce que vous en ayez besoin, et les opérations bancaires de sommeil sont une tentative de faire de même avec le sommeil. C’est l’idée que dormir davantage juste avant de savoir que vous serez privé de sommeil peut en quelque sorte égaliser les choses et rendre ce temps de privation de sommeil moins onéreux.

Devriez-vous essayer la banque de sommeil ?

Peut-être savez-vous à l’avance que vous n’allez pas bientôt dormir normalement – vous commencez un long voyage, vous avez un gros projet ou des examens finaux à venir, ou vous attendez un nouveau bébé. Si vous pratiquez la banque de sommeil, vous vous efforcerez de dormir une heure ou 90 minutes supplémentaires chaque nuit de la semaine précédant cette heure.

Des études ont-elles montré que la banque de sommeil fonctionne ?

Une récente Article de CBS News a cité la neurobiologiste Allison Brager, qui a cité 30 études publiées soutenant le concept. Leurs conclusions, a-t-elle dit, étaient que les personnes qui réussissaient à obtenir cette heure supplémentaire de sommeil pendant une semaine avant une période de privation de sommeil réussissaient mieux les tâches que celles qui ne le faisaient pas.

Dans un étude 2015 publié dans la revue Sleep, 14 hommes âgés de 26 à 37 ans ont dormi plus longtemps que d’habitude pendant six nuits, puis ont vu leur sommeil restreint. Les chercheurs ont rapporté que « six nuits de sommeil prolongé améliorent l’attention et la vigilance soutenues, limitent la dégradation de ces deux paramètres lors de la privation totale de sommeil et améliorent leur vitesse de récupération ». Mais ils ont averti que l’étude ne concernait que de jeunes hommes en bonne santé et pourrait ne pas être transférable au grand public.

Banque de sommeil vs dette de sommeil

« L’idée (de banque de sommeil) a du sens », a déclaré Dr Rafael Pelayo, professeur clinicien en médecine du sommeil à la Stanford University School of Medicine. Il est aussi l’auteur de Comment dormir : les nouvelles solutions scientifiques pour dormir toute la nuit.

Mais il connaît mieux ce qu’on a longtemps appelé la « dette de sommeil ». Manque de sommeil c’est quand une personne ne dort pas assez régulièrement, accumulant ainsi un besoin de sommeil. Pelayo soupçonne que les personnes qui tentent de dormir et se sentent mieux remboursent simplement la dette de sommeil qu’elles ont accumulée. Rien n’était vraiment « mis en banque », au lieu de cela, ils manquaient de sommeil et le retour à un niveau normal améliorait leur vigilance et leur attention.

« Vous ne pouvez pas dormir en banque », a déclaré Pelayo. « Vous remboursez vraiment votre dette de sommeil. »

Il a noté que si vous pouviez vraiment mettre de côté le sommeil, les voyageurs pourraient tellement miser qu’ils n’auraient même pas besoin d’un hôtel pour dormir pendant leur voyage, et pourraient éventuellement rester éveillés pendant des jours à la fois. En dehors d’un épisode de Black Mirror ou de Twilight Zone, ce n’est ni possible ni conseillé.

« Je ne décourage pas (j’essaie de dormir en banque), mais réalisez ce que vous faites », a-t-il déclaré.

De combien de sommeil avez-vous besoin ?

Dr Sujay Kansagradirecteur du programme de médecine pédiatrique du sommeil à l’Université Duke, affirme que les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, et non des 6 à 8 heures dont beaucoup pensent que nous avons besoin.

Certaines personnes, surnommées les dormeurs courts, peuvent encore fonctionner de manière optimale avec moins, mais ces personnes sont rares. (Martha Stewart a toujours dit qu’elle se débrouillait avec seulement 4 heures par nuit.)

Conseils pour bien dormir

La banque de sommeil n’est peut-être pas une solution parfaite, mais il existe des astuces bien connues pour dormir suffisamment afin que vous ne ressentiez pas le besoin d’essayer de telles méthodes. Kansagra publie comme CeSleepDoc sur les réseaux sociaux, et est l’auteur de Mon enfant ne dort pas : un guide rapide pour le parent privé de sommeil. Il conseille à ceux qui ont du mal à bien dormir d’apprendre les quatre piliers de l’hygiène du sommeil.

La première consiste à maintenir une routine de coucher cohérente et apaisante, impliquant peut-être le brossage des dents, une douche, la lecture et la méditation. « Des choses relaxantes », dit Kansagra.

La seconde consiste à adopter de bonnes habitudes avant le coucher, notamment en évitant la caféine, l’alcool et la nicotine et en essayant de faire 20 à 30 minutes d’exercice qui accélèrent votre rythme cardiaque, comme une marche rapide.

Un horaire de sommeil régulier est également important, visant ces 7 à 9 heures de sommeil par nuit.

Et un environnement de sommeil confortable et calme, avec une bonne circulation de l’air et sans lumière vive, aidera également.

