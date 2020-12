Rares sont les pays asiatiques qui continueront de bénéficier d’un soutien budgétaire important l’année prochaine, mais c’est «OK» car la région est dans «un bien meilleur état» en termes de gestion de la pandémie et de reprise de la croissance par rapport à l’Occident, a déclaré Taimur Baig de DBS Group Research.

SINGAPOUR – L’Asie est sur le point de surperformer le reste du monde alors que les économies de la région cherchent à rebondir en 2021 après la crise induite par le coronavirus, a déclaré l’économiste en chef de la plus grande banque de Singapour.

« Je pense que c’est un ensemble d’arguments assez facile à faire valoir que compte tenu du différentiel de croissance favorable, compte tenu de la valorisation attrayante, les économies et les marchés asiatiques attireront les intérêts des investisseurs – ils feront mieux », a-t-il déclaré mercredi à « Street Signs Asia » de CNBC.

« Par conséquent, nous lançons un appel de surperformance assez fort pour les classes d’actifs asiatiques et les économies asiatiques en 2021 par rapport au reste du monde », a-t-il ajouté.

Dans un rapport de la semaine dernière, Baig et d’autres stratèges de DBS ont présenté 12 idées et stratégies commerciales pour 2021 en matière de taux, de devises et de crédit.