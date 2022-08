La banque de ressources nomme les récipiendaires du Prix du service du centenaire 2022 – Shaw Local

DeKALB – Resource Bank a décerné son prix du service du centenaire 2022 à 10 diplômés du secondaire du comté de DeKalb.

Les boursiers sont sélectionnés en fonction de leur engagement envers leurs communautés par la participation à des activités bénévoles et civiques au lycée. Resource Bank a accordé à chacun des étudiants 1 000 $ pour leur formation continue.

Les 10 étudiants, choisis parmi plus de 60 candidats, récompensés cette année sont :

• Trevor Blanken, Sycamore High School, a obtenu le rang d’Eagle Scout en construisant des portants à vêtements et un babillard pour le Spartan Food Pantry. Il a également fait du bénévolat avec Feed My Starving Children, a participé à “Camping for Cans”, où il a passé 24 heures à camper à l’extérieur pour collecter des conserves pour les garde-manger locaux, et il participe à un nettoyage de cimetière au Joiner Cemetery chaque année le Memorial Day. .

• Michael Steimel, DeKalb High School, était un membre actif de la FFA, organisant et exploitant le FFA Petting Zoo chaque année pour les élèves du primaire. Il faisait partie de Ag in the Classroom, aidant à préparer des trousses d’activités, apprenant les leçons et se rendant dans les écoles primaires locales pour donner des cours sur l’agriculture. Il a également aidé au Northern Illinois STEM Fest, à tenir un stand sur les activités agricoles et à participer à la collecte de papier du canton de DeKalb.

• Madison Ost, Rochelle Township High School, a été représentante, secrétaire, vice-présidente et présidente du Key Club, a participé au conseil étudiant et a été à la fois membre et secrétaire de la National Honor Society. Elle est une bénévole Silver Service, ayant plus de 530 heures de bénévolat dans plus de 18 événements.

• Chloe Harbecke, Sycamore High School, a été bénévole à la bibliothèque publique de Sycamore, a fait partie du groupe consultatif de la bibliothèque publique de Sycamore, a été secrétaire de la National Honor Society, a été impliquée en tant que bénévole dans une église pour enfants et a participé au Crossview High Groupe de jeunes scolaires.

• Luke Leifheit, de l’école secondaire Hinckley-Big Rock, a obtenu le rang d’Eagle Scout en construisant une fosse à balles « gaga » pour le groupe de jeunes de l’Église luthérienne Immanuel. Il a participé à “Ski for Sight”, une collecte de fonds pour les malvoyants, a fait du bénévolat lors de la chasse aux œufs de Pâques de Plowman’s Park et a participé à un événement au profit du district de Big Rock Park. Il a également aidé à nettoyer Plowman’s Park et a participé aux projets Eagle Scout de deux autres scouts.

• Susana Martin, Sycamore High School, a créé un organisme de bienfaisance appelé Halloween Costume Club, où elle a recueilli et donné des costumes usagés aux enfants dans le besoin de sa communauté. Elle a également été impliquée dans Youth Engaged in Philanthropy, a participé en tant que tutrice en mathématiques au collège, a aidé à emballer des boîtes de nourriture avec les jardins communautaires du comté de DeKalb et a fait du bénévolat avec Feed My Starving Children.

• Rylie Merkel, Somonauk High School, a servi d’assistante pour l’école du dimanche et l’école biblique de vacances dans son église, était une représentante des jeunes pour l’Église évangélique luthérienne à l’Assemblée du Synode américain, faisait partie du comité d’appel de l’église luthérienne St. John’s , faisait partie de l’équipe du ministère des sans-abri et a participé au Growing Hope Food Fair Festival, qui profite à la lutte contre la faim dans le monde.

• Sydney Kuhn, Sycamore High School, a été lieutenant-gouverneur du Key Club, a été tuteur de la National Honor Society, a fait du bénévolat chaque semaine auprès de la banque alimentaire du nord de l’Illinois, a préparé et donné des repas à Hope Haven à de nombreuses reprises et a participé à la “Soirée de sensibilisation”. sensibilisation à l’itinérance et collecte de conserves et de manteaux pour les membres de la communauté dans le besoin.

• Riley Flanagan, Rochelle Township High School, a participé à Reaching Out to Christ’s Kids Ministries, a été membre du Key Club, a été rédacteur en chef de l’annuaire, a été vice-président du conseil étudiant, a participé à la National Honor Society et s’est porté volontaire en tant que moniteur du centre des médias de la bibliothèque du canton de Rochelle.

• Ava Polz, Sycamore High School, était membre du Key Club, a organisé la retraite de confirmation de St. Mary’s dans le cadre de l’équipe du ministère de St. Mary’s, a été présidente des adhésions et présidente des relations avec les donateurs de Youth Engaged in Philanthropy, et s’est connectée avec des donateurs pour des événements de collecte de fonds.

Pour plus d’informations sur la banque de ressources ou la bourse, appelez le 815-756-6321 ou visitez ResourceBank.com.