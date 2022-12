La Banque d’Angleterre voit une hausse d’un demi-point alors que l’inflation montre des signes de pic

LONDRES – La Banque d’Angleterre est confrontée à la tâche peu enviable de naviguer dans une économie en ralentissement, une inflation vertigineuse et un marché du travail extrêmement tendu.

Le marché anticipe globalement une hausse de 50 points de base jeudi pour porter son principal taux d’escompte à 3,5 %, un ralentissement par rapport à l’augmentation de 75 points de base de novembre, la plus importante en 33 ans.

Après avoir atteint un plus haut en 41 ans en octobre, la hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni a ralenti à 10,7% en novembre, selon de nouveaux chiffres révélés mercredi. Le ralentissement a reflété des signes dans d’autres grandes économies telles que les États-Unis et l’Allemagne que l’inflation pourrait avoir atteint un sommet, même si elle reste inconfortablement élevée et bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Le Comité de politique monétaire (MPC) est confronté à la tâche de ramener l’inflation vers son objectif tout en restant sensible à un affaiblissement de l’économie en proie à plusieurs pressions intérieures uniques ainsi qu’à des vents contraires mondiaux.

Cela a été confirmé par les dernières données du marché du travail britannique plus tôt cette semaine, qui ont montré une légère augmentation du chômage et de la croissance des salaires, tandis que les taux d’inactivité économique et de maladie de longue durée restent également historiquement élevés.

Le Royaume-Uni est également confronté à une action revendicative généralisée pendant la période des fêtes, les travailleurs exigeant des augmentations de salaire conformes à l’inflation.