La Banque d’Angleterre s’attaque à l’échec économique du gouvernement avant le “budget d’austérité”

La Banque d’Angleterre a critiqué le mini-budget désastreux et l’incapacité à stimuler la croissance économique depuis la pandémie de Covid, alors que Jeremy Hunt se prépare à dévoiler d’énormes nouvelles réductions de dépenses et hausses d’impôts.

Avant la déclaration automnale historique de jeudi – et après que l’inflation a atteint un sommet de 41 ans de 11,1 % – son gouverneur Andrew Bailey a dénoncé la «réputation endommagée» de la Grande-Bretagne, qui avait aggravé la crise.

Soulignant les vastes réductions d’impôts non financées de Kwasi Kwarteng, M. Bailey a déclaré qu’on lui avait dit “nous ne pensions pas que le Royaume-Uni ferait cela” lors de la réunion d’automne du Fonds monétaire international.

« Il faudra plus de temps pour reconstruire cette réputation que pour corriger la courbe des gilts [government borrowing costs]. Nous devons faire preuve de prudence », a-t-il averti le comité du Trésor des Communes.

M. Bailey a également souligné un contraste “dramatique” entre la reprise lamentable du Royaume-Uni après la pandémie et la croissance de la zone euro et des États-Unis, qui a laissé l’économie britannique encore plus petite qu’à la fin de 2019.

“J’ai bien peur que ce ne soit pas une bonne histoire”, a-t-il déclaré aux députés, décrivant la toile de fond de la recherche d’économies de M. Hunt pour combler un “trou noir” de 60 milliards de livres sterling, largement considéré comme marquant un retour à l’austérité.

La critique est venue avant que le chancelier n’annonce jusqu’à 35 milliards de livres sterling de réductions des services de première ligne, malgré les avertissements selon lesquels les écoles, les hôpitaux, les conseils et les tribunaux ne seront pas en mesure de faire face.

Les impôts augmenteront, y compris la taxe d’habitation, avec le gel actuel de l’impôt sur le revenu et des seuils d’assurance nationale susceptibles d’être prolongés jusqu’en 2028, entraînant des millions de personnes à payer plus.

M. Hunt pourrait chercher à prétendre que les riches supportent une grande partie du fardeau, en abaissant le taux auquel le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence entre en vigueur de 150 000 £ à 125 000 £ et en augmentant l’impôt sur les plus-values.

Le chancelier proposera également une aide simplifiée pour les factures d’énergie exorbitantes à partir d’avril prochain, ce qui devrait voir tous sauf les plus pauvres payer des factures annuelles d’environ 3 100 £, contre 2 500 £.

Les pensions devraient être entièrement revalorisées avec un taux d’inflation de 10,1 % en septembre, plutôt que des salaires beaucoup plus bas. M. Hunt subit une énorme pression pour faire de même avec les avantages sociaux.

Les propriétaires de véhicules électriques pouvaient payer la taxe routière pour la première fois – pour se préparer à la disparition des véhicules à essence et diesel – mais un rapport faisant état d’un passage à un système de paiement au kilomètre a été rejeté par une source gouvernementale.

M. Hunt est également susceptible d’annoncer une campagne de plusieurs milliards de livres pour isoler les maisons – et réduire les factures d’énergie – après une décennie d’incapacité à prendre des mesures en matière d’efficacité énergétique.

Il pourrait faire face à une révolte des conservateurs s’il augmentait les impôts, après que l’ancienne ministre Esther McVey s’était engagée à voter contre eux à moins que le coûteux projet de train à grande vitesse HS2 ne soit supprimé.

Le chancelier doit également montrer qu’il a toujours un plan pour la croissance future – ainsi que pour équilibrer les comptes – après que les réformes du «côté de l’offre» prévues par M. Kwarteng en matière d’immigration, de planification et de réglementation des affaires ont été mises de côté.

Les conservateurs du Nord profiteront de tout retard dans les projets d’infrastructure indispensables, tels que les nouveaux projets ferroviaires, un moyen préféré du Trésor pour trouver des réductions à court terme.

M. Hunt soutiendra qu’il n’y a pas d’alternative à la nouvelle austérité, si l’inflation galopante – appelée “l’ennemi que nous devons affronter” par Rishi Sunak – doit être freinée.

Mais le groupe de réflexion IPPR de gauche a rejeté l’argument, mettant en garde contre une “boucle catastrophique de croissance stagnante” si M. Hunt “corrige trop le mini-budget désastreux”.

« La poursuite de l’austérité n’est ni nécessaire ni inévitable. Les réductions de dépenses ne feront que nuire aux familles et à l’économie britannique », a déclaré George Dibb, directeur du Centre pour la justice économique de l’IPPR.

“Il existe des moyens pour le Trésor de lever des fonds sans décimer les services publics, comme la réforme de l’impôt sur les plus-values, l’augmentation de l’impôt sur les bénéfices exceptionnels sur les entreprises de combustibles fossiles ou l’introduction d’une nouvelle taxe sur les rachats d’actions.”

M. Hunt devrait augmenter l’impôt sur les bénéfices exceptionnels, de 25 à 35% des bénéfices excédentaires, et le prolonger de trois ans jusqu’en 2028.

Au comité du Trésor, la Banque a réitéré son estimation des dommages du Brexit, la plaçant à une baisse de productivité de 3% à long terme.

Le Dr Swati Dhingra, membre du comité de politique monétaire, a averti : « Il est indéniable maintenant que nous assistons à un ralentissement beaucoup plus important du commerce au Royaume-Uni par rapport au reste du monde ».

Soulignant la chute de la livre, elle a ajouté que les salaires sont “environ 2,6% inférieurs à la tendance que les salaires réels auraient autrement connue”, sans le retrait de l’UE.