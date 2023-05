La Banque d’Angleterre s’apprête à une 12e hausse consécutive des taux d’intérêt, mais les perspectives restent troubles

La Banque d’Angleterre est cependant confrontée à une corde raide plus délicate, le Royaume-Uni devant être la grande économie la moins performante au cours des deux prochaines années et une inflation considérablement plus élevée que ses pairs.

Barclays Les économistes ont suggéré vendredi que le MPC pourrait suivre l’exemple de son homologue transatlantique et qu’un « nouveau qualificatif pourrait signaler que la fin est en vue ».

Le prêteur britannique s’attend à une hausse de 25 points de base conforme aux données et aux développements depuis mars, sur la base d’une répartition 7-2 avec les membres externes Silvana Tenreyro et Swati Dhingra votant pour maintenir les taux inchangés.

« Nous pensons que le MPC maintiendra les options ouvertes de manière équilibrée, réitérant que les preuves de pressions inflationnistes persistantes pourraient nécessiter un resserrement supplémentaire, tout en signalant qu’il pourrait s’arrêter si les données sont conformes aux projections du MPR », a déclaré l’équipe de l’économiste en chef européenne Silvia Ardagna.

« Tout cela, et les projections mises à jour, devraient être cohérents avec notre appel à une dernière hausse de 25 points de base lors de la réunion de juin à un taux terminal de 4,75%. »

Prévisions mises à jour

Parallèlement à la décision sur les taux, le MPC mettra à jour ses prévisions jeudi. Barclays s’attend à des perspectives de croissance plus optimistes et à une trajectoire d’inflation à moyen terme moins profonde que dans les projections de février, en grande partie en raison de la baisse des prix de l’énergie, du soutien budgétaire supplémentaire annoncé dans le budget de printemps du gouvernement et « d’une consommation des ménages plus résiliente soutenue par un marché du travail plus tendu ».

Cette orientation mise à jour permettrait à la Banque de ne pas augmenter lors de sa réunion de juin et éventuellement de procéder à une augmentation parallèlement à chaque rapport sur la politique monétaire (RPM) tous les trois mois, en fonction des données économiques.

« Ainsi, alors que notre scénario de base reste pour une dernière randonnée en juin, nous voyons des risques qu’ils sautent cette réunion et livrent la dernière randonnée en août », a déclaré l’équipe d’Ardagno.

Banque Allemande L’économiste principal Sanjay Raja a fait écho aux projections d’une répartition 7-2 en faveur d’une hausse de 25 points de base jeudi, suivie d’un autre quart de point en juin.

Il ne s’attend à aucun changement dans les orientations prospectives et a suggéré que le MPC réitérerait sa dépendance aux données et chercherait à conserver autant de flexibilité que possible avant la prochaine réunion.