La Banque d’Angleterre s’apprête à augmenter ses taux après les troubles politiques au Royaume-Uni

La Banque d’Angleterre “semble être parfaitement consciente des dangers d’un resserrement excessif, et nous pensons qu’elle pourrait tolérer une inflation plus élevée comme le moindre de deux maux alors que nous entrons dans une récession”, ont écrit les analystes de HSBC dans une note aux clients. “Avec cela, la probabilité que les randonnées se terminent en 2022 augmente à nouveau.”

C’est un défi pour de nombreuses banques centrales, qui augmentent également rapidement les taux d’intérêt face à l’inflation la plus élevée depuis des décennies et aux récessions potentielles. Mercredi, la Réserve fédérale a relevé les taux de trois quarts de pour cent et a signalé que d’autres hausses étaient à venir, même si leur rythme ralentira. La semaine dernière, la Banque centrale européenne a relevé ses taux de trois quarts de point car elle a déclaré que l’inflation pourrait augmenter, mais a fortement souligné que l’économie s’affaiblissait. Partout dans le monde, de nombreuses banques centrales prennent des mesures pour se protéger contre la hausse des prix et la chute des devises.

Lorsque les décideurs de la Banque d’Angleterre se sont réunis pour la dernière fois il y a six semaines, le 22 septembre, la banque centrale a relevé les taux d’intérêt d’un demi-point. Il y a eu une rare division des votes à trois alors que les décideurs politiques débattaient de la façon dont l’inflation était enracinée. Le lendemain, le ministre des Finances de Mme Truss, Kwasi Kwarteng, a annoncé une série de réductions d’impôts non financées qui ont provoqué des turbulences sur le marché des obligations d’État et placé la politique budgétaire britannique sur une trajectoire de collision avec la politique monétaire.

À l’époque, la banque centrale avait déclaré qu’elle aurait besoin d’une réponse “significative” car elle s’attendait à ce que la réduction d’impôts et le plan de dépenses aggravent les pressions inflationnistes. Pendant ce temps, dans un autre coin de la banque, le personnel est intervenu sur le marché obligataire, craignant pour la stabilité financière du pays.

Il y a deux semaines, Mme Truss a démissionné et son successeur, Rishi Sunak, a clairement fait savoir qu’il entendait adopter une approche différente des finances publiques. Plus tard ce mois-ci, lui et le chancelier de l’Échiquier, Jeremy Hunt, devraient annoncer des augmentations d’impôts et des réductions de dépenses parallèlement à un plan visant à réduire le niveau d’endettement de la Grande-Bretagne. Un certain calme a été rétabli sur les marchés financiers et la pression exercée sur la Banque d’Angleterre pour qu’elle relève fortement les taux d’intérêt s’est atténuée.