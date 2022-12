La Banque d’Angleterre relève son taux directeur de 50 points de base et continuera de réagir “avec force” si nécessaire

LONDRES – La Banque d’Angleterre a relevé jeudi son taux directeur de 50 points de base et a signalé qu’un resserrement supplémentaire serait nécessaire pour contenir l’inflation.

Le Comité de politique monétaire a voté 6 contre 3 en faveur de la hausse d’un demi-point de pourcentage, qui porte le taux d’escompte à 3,5 %. La hausse marque un ralentissement par rapport à l’augmentation de 75 points de base de novembre.

“Le marché du travail reste tendu et il y a eu des preuves de pressions inflationnistes sur les prix et les salaires intérieurs qui pourraient indiquer une plus grande persistance et justifier ainsi une nouvelle réponse énergique de la politique monétaire”, a déclaré jeudi le MPC dans son communiqué.

“La majorité du Comité estime que, si l’économie évolue globalement conformément aux projections du Rapport sur la politique monétaire de novembre, de nouvelles augmentations du taux d’escompte pourraient être nécessaires pour un retour durable de l’inflation à l’objectif.”

La Banque s’attend désormais à ce que le PIB britannique se contracte de 0,1 % au quatrième trimestre 2022, soit 0,2 point de pourcentage de plus que dans son rapport de novembre.

Après avoir atteint un plus haut en 41 ans en octobre, la hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni a ralenti à 10,7% en novembre, selon de nouveaux chiffres révélés mercredi.

Le ralentissement a reflété des signes dans d’autres grandes économies telles que les États-Unis et l’Allemagne que l’inflation pourrait avoir atteint un sommet, même si elle reste inconfortablement élevée et bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre.

La banque centrale essaie de ramener l’inflation vers son objectif tout en restant sensible à une économie affaiblie en proie à plusieurs pressions intérieures uniques ainsi qu’à des vents contraires mondiaux.

Cela a été confirmé par les dernières données sur le marché du travail britannique, publiées plus tôt cette semaine, qui ont montré une légère hausse du chômage et de la croissance des salaires, tandis que les taux d’inactivité économique et de maladie de longue durée restent également historiquement élevés.

Le MPC a déclaré que si la demande de main-d’œuvre a commencé à se détendre, le marché du travail reste tendu. Le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 3,7 % au cours des trois mois se terminant en octobre. Les pressions salariales sont un point focal clé alors que les décideurs évaluent les perspectives d’inflation.

“Les postes vacants ont reculé, mais le ratio postes vacants/chômage reste à un niveau très élevé. La croissance annuelle de la rémunération régulière du secteur privé s’est encore accélérée au cours des trois mois précédant octobre, à 6,9 %, soit 0,5 point de pourcentage de plus que prévu à l’époque du rapport de novembre », a-t-il déclaré.

La Banque a également maintenu ses objectifs de resserrement quantitatif, qui prévoient notamment de réduire son bilan de 80 milliards de livres sterling (99 milliards de dollars) sur un horizon de 12 mois grâce à des ventes actives d’actifs de 40 milliards de livres sterling et à la fin des réinvestissements d’obligations arrivant à échéance.

