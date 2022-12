La Banque d’Angleterre relève ses taux d’intérêt d’un demi-point pour freiner l’inflation

Mais alors que l’économie britannique ralentit et que les ménages font face à la plus forte inflation des prix alimentaires depuis plus de quatre décennies, combinée à une augmentation des coûts hypothécaires et à des factures d’énergie plus élevées, deux membres du comité de la Banque d’Angleterre ont voté pour maintenir les taux stables lors de cette réunion. Ils ont déclaré que des taux d’intérêt plus élevés resserraient déjà les conditions financières et ont cité la faiblesse de l’économie due à des revenus loin derrière l’inflation.

“Les retards dans les effets de la politique monétaire signifiaient que des impacts importants des augmentations de taux passées devaient encore se faire sentir”, ont fait valoir Silvana Tenreyro et Swati Dhingra, selon le procès-verbal de la réunion de cette semaine, et donc de nouvelles augmentations de taux d’intérêt n’étaient pas nécessaires. pour que l’inflation revienne à la cible. C’était la première fois depuis mars que des membres du comité votaient pour maintenir les taux en attente.

Les prévisions de la banque centrale montrent que l’économie britannique est déjà en récession, bien que peu profonde, avec une croissance en légère baisse ce trimestre après une baisse de 0,2 % de juillet à septembre.

Mais la divergence d’opinion était grande. Un membre du comité, Catherine L. Mann, a voté pour une nouvelle augmentation de trois quarts de point, arguant que les pressions salariales resteraient fortes plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant, et que la banque devrait s’appuyer contre “une psychologie de l’inflation” qui faisait grimper les attentes. de nouvelles hausses de prix.

Depuis la dernière réunion de la banque centrale, le gouvernement a annoncé un plan de 55 milliards de livres (68 milliards de dollars) pour augmenter les impôts et réduire les dépenses. Le mois dernier, Le Premier ministre Rishi Sunak et son haut ministre des Finances, Jeremy Hunt, ont déclaré que ces mesures étaient nécessaires dans le cadre de leurs efforts pour réduire la dette du pays et restaurer la crédibilité budgétaire après le mandat court et mouvementé de Liz Truss.

Les mesures devraient ajouter 0,4% au produit intérieur brut au cours de la première année, mais n’ont presque aucun impact sur la croissance économique l’année suivante et réduiront l’économie la troisième année alors que les réductions de dépenses et les augmentations d’impôts commencent à mordre, la banque prévoir. L’impact global de ces mesures sur l’inflation devrait être faible, a-t-il ajouté.