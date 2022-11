La Banque d’Angleterre relève ses taux de 75 points de base, la plus forte hausse en 33 ans

Les économistes avaient anticipé un ton moins belliciste de la banque centrale après le changement de gouvernement britannique. Le retour probable du nouveau Premier ministre Rishi Sunak à une politique budgétaire plus conventionnelle après le bref et chaotique mandat de son prédécesseur Liz Truss a calmé les marchés et signifié que les politiques monétaire et budgétaire ne tiraient plus dans des directions opposées.

La croissance devrait continuer de baisser tout au long de 2023 et du premier semestre de 2024, car “les prix élevés de l’énergie et le resserrement des conditions financières pèsent sur les dépenses”, a déclaré la Banque.

Le PIB du Royaume-Uni devrait baisser d’environ 0,75 % au cours du second semestre 2022, reflétant la pression sur les revenus réels due à la flambée des prix de l’énergie et des biens échangeables.

Cependant, l’inflation a grimpé à 10,1% en septembre et devrait atteindre 11% au quatrième trimestre, a indiqué la Banque, tandis que les taux hypothécaires ont fortement augmenté en raison des attentes de taux d’intérêt plus élevés, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les ménages.

“Pour les prévisions actuelles de novembre, et conformément aux annonces du gouvernement du 17 octobre, l’hypothèse de travail du MPC est qu’un certain soutien budgétaire se poursuit au-delà de la période actuelle de six mois de la garantie des prix de l’énergie (EPG), générant une trajectoire stylisée pour l’énergie des ménages. prix au cours des deux prochaines années », a déclaré le MPC.

“Un tel soutien limiterait mécaniquement de nouvelles augmentations de la composante énergétique de l’inflation de l’IPC et réduirait sa volatilité. Cependant, en stimulant la demande privée globale par rapport aux projections d’août, le soutien pourrait augmenter les pressions inflationnistes sur les biens et services non énergétiques.”

Après que son intervention d’achat d’obligations d’urgence le mois dernier ait empêché l’effondrement possible du marché des fonds de pension au Royaume-Uni, à la lumière de la chute des prix des obligations d’État causée en grande partie par les annonces de politique budgétaire de Truss, la Banque d’Angleterre a relancé son plan visant à commencer à vendre des gilts ( obligations souveraines britanniques) – qui a débuté mardi.

“Peu de choix” mais pour répondre aux attentes du marché

Tous les regards se tourneront désormais vers la déclaration budgétaire du ministre des Finances Jeremy Hunt du 17 novembre, dans laquelle le gouvernement devra “trouver un juste équilibre entre le soutien à l’économie et un plan à moyen terme crédible pour la consolidation de la dette”, selon Hugh Gimber, responsable mondial. stratège de marché chez JPMorgan Asset Management.

Gimber a suggéré que la Banque n’avait “peu d’autre choix” que de répondre aux attentes du marché d’une hausse de 75 points de base jeudi.

“Une hausse aussi importante peut sembler injustifiée compte tenu des signes que l’activité au Royaume-Uni se contracte déjà, mais il existe encore peu de preuves que le ralentissement soit suffisant pour maîtriser l’inflation”, a déclaré Gimber.

“Les postes vacants continuent de dépasser le nombre de personnes à la recherche d’un emploi et la croissance des salaires à 6% est bien supérieure au niveau qui serait compatible avec l’objectif d’inflation de la Banque.”

Cependant, il a également suggéré qu’une hausse plus modeste dans un contexte d’inflation à deux chiffres, et à la suite d’une action agressive de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, aurait risqué de “rallumer les questions sur la crédibilité de la Banque et une volatilité accrue sur les marchés de la livre sterling”. .”