La Banque d’Angleterre relève ses taux de 50 points de base, pour la septième hausse consécutive

La Banque d’Angleterre a averti que le Royaume-Uni entrerait en récession plus tard cette année. La récession attendue devrait être la plus longue depuis la crise financière mondiale.

La Banque d’Angleterre a voté pour relever son taux directeur à 2,25% contre 1,75% jeudi, alors qu’elle cherche à lutter contre une inflation qui reste cinq fois supérieure à son objectif.

L’inflation au Royaume-Uni a légèrement baissé en août, mais à 9,9 % en glissement annuel, elle est restée bien supérieure à l’objectif de 2 % de la banque. L’énergie et l’alimentation ont connu les plus fortes hausses de prix, mais l’inflation sous-jacente, qui exclut ces composantes, se situe toujours à 6,3 % sur une base annuelle.

La BOE a baissé son taux directeur, connu sous le nom de Bank Rate, à 0,1 % en mars 2020 dans le but de soutenir la croissance et les dépenses au début de la pandémie de coronavirus. Cependant, alors que l’inflation a commencé à augmenter fortement à la fin de l’année dernière, elle a été parmi les premières grandes banques centrales à lancer un cycle de hausse lors de sa réunion de décembre.

Il s’agit de sa septième hausse consécutive et porte les taux d’intérêt britanniques à un niveau vu pour la dernière fois en 2008.

Dans un communiqué expliquant sa décision, la banque a noté la volatilité des prix de gros du gaz, mais a déclaré que les annonces de plafonds gouvernementaux sur les factures d’énergie limiteraient de nouvelles augmentations de l’inflation de l’indice des prix à la consommation. Cependant, il a déclaré qu’il y avait eu de nouveaux signes depuis août d’une “force continue de l’inflation générée au niveau national”.

Il a ajouté: “Le marché du travail est tendu et les pressions intérieures sur les coûts et les prix restent élevées. Alors que le [energy bill subsidy] réduit l’inflation à court terme, cela signifie également que les dépenses des ménages seront probablement moins faibles que prévu dans le rapport d’août au cours des deux premières années de la période de prévision.”

Cinq membres de son comité de politique monétaire ont voté pour la hausse de 0,5 point de pourcentage, tandis que trois ont voté pour une hausse plus élevée de 0,75 point de pourcentage qui avait été attendue par certains analystes. Un membre a voté pour une augmentation de 0,25 point de pourcentage.

La décision de la banque intervient dans un contexte de livre sterling de plus en plus faible, de prévisions de récession, de crise énergétique européenne et d’un programme de nouvelles politiques économiques qui doit être introduit par la nouvelle Première ministre Liz Truss.

La livre sterling a atteint de nouveaux plus bas depuis plusieurs décennies par rapport au dollar cette semaine, s’échangeant sous 1,14 $ jusqu’à mercredi et plongeant sous 1,13 $ tôt jeudi. Il a chuté précipitamment contre le billet vert cette année et était le dernier à ce niveau en 1985.