La Banque d’Angleterre relève ses taux de 25 points de base et ne voit plus la récession

LONDRES – La Banque d’Angleterre a relevé jeudi ses taux d’intérêt de 25 points de base et révise ses projections économiques pour exclure désormais la possibilité d’une récession au Royaume-Uni cette année.

Le Comité de politique monétaire a voté 7 contre 2 en faveur de la hausse d’un quart de point pour faire passer le principal taux directeur de 4,25 % à 4,5 %, alors que la Banque a réitéré son engagement à maîtriser une inflation obstinément élevée.

actualités liées à l’investissement

L’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10,1 % en mars en raison de factures alimentaires et énergétiques toujours élevées. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments, de l’énergie, de l’alcool et du tabac, a augmenté de 5,7 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mars, sans changement par rapport à la hausse annuelle de février et réitérant le risque d’enracinement qui préoccupe la Banque.

Le MPC ne s’attend plus à ce que l’économie britannique entre en récession cette année, a déclaré le MPC dans les prévisions actualisées de croissance et d’inflation de son rapport sur la politique monétaire. Le PIB du Royaume-Uni devrait maintenant être stable au cours du premier semestre de cette année, augmentant de 0,9 % d’ici le milieu de 2024 et de 0,7 % d’ici la mi-2025. Le dernier imprimé du PIB du pays sera publié le 12 mai.

Jusqu’à présent, l’économie a fait preuve d’une résilience surprenante pour repousser une récession largement anticipée, la baisse des coûts de l’énergie et une relance budgétaire annoncée dans le budget de printemps du gouvernement améliorant les perspectives.

Le MPC évalue maintenant que « la trajectoire de la demande est susceptible d’être sensiblement plus forte que prévu dans le rapport de février, bien qu’elle soit toujours modérée par rapport aux normes historiques ».

« Il y a eu des nouvelles positives concernant les perspectives à court terme de l’activité mondiale, le PIB mondial pondéré au Royaume-Uni devant désormais croître à un rythme modéré tout au long de la période de prévision », a déclaré le MPC dans son rapport sur la politique monétaire de mai.

« Des risques subsistent mais, en l’absence d’un nouveau choc, il est probable qu’il n’y aura qu’un faible impact sur le PIB du resserrement des conditions de crédit lié aux développements récents du secteur bancaire mondial. »