La Banque d’Angleterre prévoit la plus forte hausse de taux en 33 ans, mais les économistes s’attendent à une inclinaison accommodante

Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a abandonné les réductions d’impôts controversées au cœur du programme de politique budgétaire de la prédécesseure Liz Truss, ce qui signifie que les politiques budgétaire et monétaire ne tirent plus dans des directions opposées.

Alors que l’inflation au Royaume-Uni a atteint un sommet en 40 ans de 10,1 % en septembre, la Banque devrait relever son principal taux directeur pour la huitième fois consécutive, mais une dynamique de croissance plus faible et un changement majeur de la politique budgétaire devraient atténuer les appels à des mesures plus agressives. resserrement monétaire.

“Nous nous attendons à ce que le MPC explique l’accélération du rythme de la hausse avec les pressions inflationnistes continues et le soutien supplémentaire à la demande des mesures budgétaires annoncées”, ont suggéré l’économiste en chef du Royaume-Uni Stefan Ball et l’économiste en chef pour l’Europe Jari Stehn.

“Nous voyons donc moins de pression pour que la BoE agisse de manière agressive lors de la réunion de la semaine prochaine, mais nous pensons toujours qu’une accélération du rythme à 75 points de base est probable étant donné que (1) la politique budgétaire est en net plus expansionniste que prévu à réunion d’août du MPR ; (2) les nouvelles sur le marché du travail et les pressions inflationnistes sous-jacentes ont été fermes ; et (3) les commentaires du MPC indiquent une réponse politique robuste lors de la réunion de novembre”, ont déclaré les économistes de Goldman.

Dans une note vendredi, le prêteur allemand a déclaré qu’il s’attend à ce que le MPC transmette trois messages clés au marché.

La première est que les perspectives économiques se sont encore détériorées et que l’économie britannique est désormais confrontée à une “récession plus profonde et plus prolongée” qu’on ne le pensait auparavant, tandis que les pressions sur les prix devraient s’accélérer à court terme avant de s’effondrer d’ici la fin de 2025.

“Deuxièmement, la politique n’est pas une voie prédéfinie. Les considérations de gestion des risques justifient toutefois un resserrement supplémentaire et une anticipation des hausses de taux, compte tenu de la volatilité accrue de l’inflation (avec la fin de la garantie des prix de l’énergie prévue pour mars 2023), un élargissement des pressions sur les prix et une accélération de la croissance des salaires et des prix au cours de l’année à venir », a déclaré Sanjay Raja, économiste en chef de la Deutsche Bank au Royaume-Uni.

“En tant que telle, la politique devra aller un peu plus loin que prévu, s’enfoncer davantage dans un territoire restrictif, en particulier avec la baisse des anticipations d’inflation et le raffermissement des effets de second tour.”

Les risques d’un serrage excessif

Raja a également noté qu’il y a des limites au resserrement de la politique monétaire, suggérant qu’un éventuel taux d’escompte de 5% – comme prévu par les marchés – entraînerait des tensions sur le bilan des ménages et des entreprises déjà en difficulté.

“Nous nous attendons à ce que le MPC, y compris le gouverneur lors de la conférence de presse, souligne que si la Banque reste pleinement déterminée à lutter contre l’inflation excessive, elle tentera d’éviter une correction excessive des taux qui ferait reculer l’économie de son niveau pré- niveaux pandémiques », a ajouté Raja.

La Deutsche Bank s’attend maintenant à ce que le taux d’escompte atteigne 4,5 % d’ici mai de l’année prochaine, en baisse par rapport à sa précédente projection de 4,75 %, en raison du recul de la relance budgétaire et d’une poussée vers la consolidation budgétaire.