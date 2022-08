La Banque d’Angleterre prévoit la plus forte hausse de taux en 27 ans alors que l’inflation monte en flèche

“Même ainsi, la fenêtre pour de nouvelles hausses de taux semble se refermer. Les marchés ont déjà réduit les attentes d’un “pic” du taux d’escompte de 3,5% à 2,9%, bien que cela implique encore deux autres hausses de taux de 50 points de base d’ici décembre, plus un peu plus par la suite », a déclaré Smith.

James Smith, économiste des marchés développés chez ING, a déclaré que bien que les données économiques depuis la hausse de 25 points de base de juin n’aient pas fait bouger l’aiguille de manière significative, l’engagement antérieur du MPC à agir “avec force” pour faire baisser l’inflation, et le marché plus ou moins une tarification de 50 points de base à ce stade, signifie que les décideurs sont susceptibles de pécher par excès d’agressivité.

Une approche plus agressive lors de la réunion de jeudi rapprocherait la trajectoire de resserrement monétaire de la Banque de la tendance établie par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, qui ont respectivement procédé à des hausses de 75 et 50 points de base le mois dernier.

Si les prévisions indiquent, comme dans les itérations précédentes, une accélération du chômage et de l’inflation bien en deçà de l’objectif d’ici deux à trois ans, les marchés pourraient en déduire un message plus accommodant.

Smith a déclaré que les points clés à surveiller dans le rapport de jeudi seraient de savoir si la Banque continue d’utiliser le mot “avec force” et ses prévisions, qui intègrent les attentes du marché dans les modèles de la Banque et la trajectoire politique attendue.

Il a reconnu que, dans la pratique, cela pourrait être une sous-estimation, et selon le signal que la Banque envoie jeudi, ING n’exclurait pas 25 pb supplémentaires ou au plus 50 pb de hausses au-delà.

“Par la suite, les perspectives sont incertaines. L’inflation atteindra probablement un pic en octobre lorsque le plafond des prix de l’énergie pour les ménages augmentera à nouveau. Au milieu des preuves croissantes que le resserrement des conditions monétaires pèse sur la demande et l’inflation sous-jacente, nous prévoyons que la BoE augmentera encore de 25 points de base en novembre. mais faites une pause en décembre », a déclaré Pickering.

Berenberg s’attend à ce que le taux d’escompte atteigne 2,5% en novembre, contre 1,25% actuellement, bien que Pickering ait déclaré que les risques liés à cet appel sont orientés à la hausse. Il a suggéré que la BOE devrait être en mesure d’inverser une partie du resserrement en 2023 alors que l’inflation commence à se renverser, et réduira probablement le taux d’escompte de 50 points de base l’année prochaine avec une nouvelle réduction de 50 points de base en 2024.

Hausse du plafond des prix de l’énergie

Le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a augmenté le plafond des prix de l’énergie de 54% à partir d’avril pour faire face à la flambée des coûts mondiaux, mais devrait augmenter davantage en octobre, avec les factures annuelles d’énergie des ménages prédit dépasser 3 600 £ (4 396 $).

Barclays a toujours été prudente sur les taux bancaires, accordant une grande confiance à la stratégie “précoce et progressive” du MPC. Cependant, l’économiste en chef britannique Fabrice Montagne a déclaré à CNBC dans un e-mail la semaine dernière qu’il était désormais justifié que les décideurs politiques agissent “avec force” alors que les prix de l’énergie continuent de monter en flèche.

“En particulier, la flambée des prix de l’énergie alimente nos prévisions de plafonnement des prix de l’Ofgem et obligera la BoE à revoir à la hausse ses prévisions d’inflation. Une inflation plus élevée pendant encore plus longtemps est le genre de scénario qui effraie les banques centrales en raison des risques plus élevés de persistance et les retombées », a-t-il déclaré.

Le géant bancaire britannique s’attend désormais à une hausse de 50 points de base mardi, suivie de 25 points de base en septembre puis d’un “statu quo” à 2%.