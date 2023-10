La Banque d’Angleterre prévient que les valorisations des actions technologiques américaines pourraient être déraillées

Les valorisations des actions technologiques américaines pourraient être trop élevées compte tenu du contexte macroéconomique actuel et de la flambée des taux, selon la Banque d’Angleterre.

« Compte tenu de l’impact de la hausse des taux d’intérêt et des incertitudes liées à l’inflation et à la croissance, certaines valorisations d’actifs risqués semblent être tendues », estime le rapport. Le comité de politique financière de la banque centrale britannique a déclaré mardi. « Les valorisations élevées des actifs risqués augmentent la probabilité d’une correction plus importante des prix si les risques baissiers pour la croissance se matérialisent. »

Les commentaires de la Banque d’Angleterre interviennent à un moment où de nombreuses actions technologiques populaires se négocient avec une forte prime par rapport au S&P 500, alors que les taux se situent près des niveaux records et que les tensions géopolitiques montent à l’étranger.

Même après un repli de certaines actions technologiques suite à la récente hausse des taux, les ratios cours/bénéfice des Microsoft , Alphabet et Nvidia se situent respectivement à 29, 21 et 31 fois les gains des 12 prochains mois. À titre de comparaison, le PE du S&P 500 se situe à environ 18 fois.

« [C]Les spreads de rachat des obligations à haut rendement et de qualité investissement libellées en dollars américains ont été plus comprimés que leurs équivalents en euros ou en livres sterling », a déclaré la Banque d’Angleterre.

« Et certaines mesures des primes de risque sur les actions américaines sont restées bien dans le quartile inférieur de leur distribution historique, principalement en raison de la vigueur continue du secteur technologique américain », ajoute le rapport.

Certes, ce n’est pas la première fois qu’une banque centrale met en garde contre les valorisations, mais en règle générale, les décideurs préfèrent ne pas donner d’avis sur un prix de marché spécifique. L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, par exemple, est resté pratiquement silencieux lors de la période précédant la crise des prêts hypothécaires à risque, l’effondrement de Lehman Brothers et la crise financière mondiale de 2007-2009.

L’exception la plus célèbre est celle de l’ancien chef de la Fed, Alan Greenspan, qui a mis en garde contre « exubérance irrationnelle » en bourse dans un discours prononcé en décembre 1996. Alimentées par la bulle technologique de la fin des années 1990, les actions n’ont pas atteint leur maximum pendant plus de trois ans après les remarques de Greenspan, et depuis lors, les banquiers centraux ont pour la plupart évité de commenter la valeur des actifs.

— Scott Schnipper de CNBC a contribué au reportage.