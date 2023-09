La Banque d’Angleterre met fin à sa série de 14 hausses consécutives des taux d’intérêt

LONDRES — La Banque d’Angleterre a mis fin jeudi à une série de 14 hausses consécutives des taux d’intérêt après que de nouvelles données ont montré que l’inflation était désormais inférieure aux attentes.

La Banque a augmenté ses taux de manière constante depuis décembre 2021 dans le but de freiner l’inflation, faisant passer son principal taux directeur de 0,1 % à un sommet sur 15 ans de 5,25 % en août.

Le Livre sterling a chuté de 0,7% par rapport au dollar américain peu après la décision.

Le Comité de politique monétaire a voté par 5 voix contre 4 en faveur du maintien de ce taux lors de sa réunion de septembre, les quatre membres préférant une autre hausse de 25 points de base à 5,5 %.

« Il y a de plus en plus de signes d’un certain impact d’un resserrement de la politique monétaire sur le marché du travail et sur la dynamique de l’économie réelle en général », a déclaré la Banque dans un communiqué.

« Le MPC continuera de surveiller de près les indications de pressions inflationnistes persistantes et de résilience dans l’économie dans son ensemble, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l’inflation des prix des services. »

Le MPC vote également à l’unanimité une réduction de son stock d’achats d’obligations du gouvernement britannique de 100 milliards de livres sterling (122,6 milliards de dollars) au cours des 12 prochains mois, pour un total de 658 milliards de livres sterling.

Mercredi, les investisseurs ont multiplié les paris selon lesquels la Banque suspendrait son cycle de hausse des taux d’intérêt après que l’inflation britannique soit devenue nettement inférieure aux attentes pour le mois d’août.

La hausse annuelle de l’indice global des prix à la consommation est tombée à 6,7% contre 6,8% en juillet, défiant une prévision consensuelle selon laquelle elle augmenterait à 7%, la détente des prix de l’alimentation et de l’hébergement compensant une hausse des prix à la pompe. Notamment, l’IPC de base – qui exclut les prix volatils des aliments, de l’énergie, de l’alcool et du tabac – a chuté à 6,2 % contre 6,9 ​​% en juillet.

Tôt jeudi matin, les marchés monétaires étaient divisés à peu près 50-50 sur la question de savoir si la Banque ferait une pause ou opterait pour une autre hausse de 25 points de base, selon les données du LSEG, avant de revenir à 60-40 en faveur d’une hausse dans l’heure précédant la décision. .

Le travail est « presque terminé pour l’instant »

La Banque d’Angleterre a parcouru un chemin étroit entre ramener l’inflation sur Terre et faire basculer une économie jusqu’ici étonnamment robuste dans la récession. Le PIB britannique a reculé de 0,5% en juillet, tandis qu’un certain nombre d’entreprises britanniques ont émis des avertissements sur leurs résultats mardi.

« Même si elle pourrait recommencer à relever ses taux plus tard dans l’année ou au cours de l’année prochaine, la Banque d’Angleterre a fait preuve d’audace et signale que son travail est presque terminé pour l’instant », a déclaré Marcus Brookes, directeur des investissements chez Quilter Investors.

« L’inflation a été surprise à la baisse hier et avec l’évolution des données économiques, la BoE estime clairement qu’elle dispose désormais de suffisamment de couverture pour appuyer sur le bouton pause et évaluer les choses au fur et à mesure. »

La Réserve fédérale américaine a également maintenu mercredi ses taux d’intérêt stables, mais a indiqué qu’elle s’attend toujours à une nouvelle hausse avant la fin de l’année, ainsi qu’à des réductions moins importantes en 2024 que prévu.

Brookes a suggéré que le MPC garderait un œil sur les États-Unis, où le sentiment reste belliciste, mais où l’économie est dans une position plus forte pour absorber une nouvelle hausse des taux.

Thomas Verbraken, directeur exécutif de la recherche sur la gestion des risques chez MSCI, a déclaré que la question brûlante est de savoir si la décision de la Banque d’Angleterre de jeudi marque le pic du cycle des taux d’intérêt.

« Les décideurs politiques suggèrent de plus en plus de préférer maintenir les taux au niveau actuel plutôt que d’introduire de nouvelles hausses », a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

« La logique est qu’un taux stable peut exercer une pression plus douce sur l’économie, évitant ainsi des risques accrus pour la stabilité financière et les défauts de paiement des entreprises, tout en transmettant plus efficacement des taux plus élevés en taux hypothécaires fixes. »

Hussain Mehdi, stratège macro et investissement chez HSBC Asset Management, a déclaré qu’il y avait désormais de « bonnes chances » que le principal taux directeur de la Banque d’Angleterre ait atteint un sommet, tout comme ceux de la Fed et de la Banque centrale européenne.

« Même si les derniers chiffres sur la croissance des salaires au Royaume-Uni sont préoccupants, les données sur le marché du travail sont à la traîne. Les indicateurs prospectifs suggèrent que l’économie britannique flirte déjà avec la récession, un contexte cohérent avec un ralentissement de la croissance des salaires et un changement de politique », a déclaré Mehdi.

« Nous pensons que les politiques restrictives actuelles indiquent qu’il existe une forte probabilité que les marchés développés entrent en récession en 2024. »