La Banque d’Angleterre met en garde contre la hausse des taux d’intérêt qui cause du stress aux entreprises et aux consommateurs endettés – Business Live

Introduction : La Banque d’Angleterre met en garde contre la hausse des taux d’intérêt qui cause des tensions chez les entreprises et les consommateurs endettés

Pour le ménage moyen, les paiements mensuels d’intérêts augmenteront d’environ 220 £ s’ils remboursent au cours du second semestre de cette année et leur taux augmente d’environ 3,25 points de pourcentage, selon son dernier rapport sur la stabilité financière.

Ces risques, ainsi que d’autres vulnérabilités sous-jacentes du système de financement de marché identifiées par le comité de politique financière et les autorités de stabilité financière à l’échelle mondiale, restent largement ignorés et pourraient refaire surface rapidement.

Cependant, il est plus préoccupé par les fonds de pension, les assureurs et les fonds spéculatifs, affirmant que « des vulnérabilités subsistent ».

Le secteur bancaire britannique des petites et moyennes entreprises est également bien capitalisé et maintient de solides positions de liquidité, a déclaré la banque centrale.

il y a 45 mois 02h42 HAE

Au Royaume-Uni, davantage de ménages sont touchés par la hausse des taux d’intérêt à mesure que les contrats de prêt hypothécaire à taux fixe expirent, selon le rapport de la Banque d’Angleterre.

Le ratio du service de la dette hypothécaire (RSD), qui mesure la proportion du revenu après impôt consacré aux paiements hypothécaires dans l’ensemble des ménages, devrait passer de 6,2 % à environ 8 % d’ici la mi-2026. Si tel était le cas, cette part resterait inférieure aux sommets observés lors de la crise financière mondiale de 2007-2008 et de la récession du début des années 1990, bien que les taux d’intérêt soient désormais à un niveau similaire à ceux d’avant la crise financière.

Ratio du service de la dette des créanciers hypothécaires Photographie: Banque d’Angleterre

La proportion de ménages ayant des ratios de service de la dette élevés, après prise en compte de la hausse du coût de la vie, a augmenté et devrait continuer à le faire jusqu’en 2023. Mais elle devrait rester bien en deçà du sommet historique atteint en 2007. Plusieurs facteurs devraient limiter l’impact des taux d’intérêt plus élevés sur les défaillances hypothécaires. Compte tenu de leur capital et de leur rentabilité solides, les banques britanniques ont la possibilité d’offrir une abstention et de limiter l’augmentation des remboursements auxquels sont confrontés les emprunteurs, notamment en permettant aux emprunteurs de modifier les conditions de leurs prêts. Il existe désormais des normes de conduite réglementaires plus strictes pour les prêteurs en ce qui concerne l’accompagnement des ménages en difficulté de paiement.

Et le 23 juin, les plus grands prêteurs hypothécaires du Royaume-Uni, le chancelier et la Financial Conduct Authority (FCA) ont convenu de nouvelles mesures de soutien aux titulaires de prêts hypothécaires. Les titulaires de prêts hypothécaires en difficulté bénéficieront d’un délai de grâce de 12 mois avant le début de la procédure de reprise de possession.

