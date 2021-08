La Banque d’Angleterre maintient sa politique inchangée et met en garde contre une période d’inflation «plus prononcée»

Vue sur le Royal Exchange et la Banque d’Angleterre à Londres.

LONDRES – La Banque d’Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi, mais a mis en garde contre une période plus prononcée d’inflation supérieure à l’objectif à court terme.

Les décideurs ont voté à l’unanimité pour maintenir le taux directeur de la Banque à un niveau historiquement bas de 0,1%, où il se trouve depuis mars 2020, et ont divisé le vote 7-1 en faveur du maintien du programme d’assouplissement quantitatif à 895 milliards de livres sterling (1,25 billion de dollars).

La banque centrale a également relevé ses prévisions d’inflation, comme prévu par les économistes, après deux mois consécutifs de lectures supérieures aux prévisions.

« Dans l’ensemble, les services de la Banque s’attendent désormais à ce que l’inflation augmente sensiblement à court terme, atteignant temporairement 4% au T4 2021 et au T1 2022, 1½ point de pourcentage de plus que dans la projection de mai », a déclaré la banque dans son rapport sur la politique monétaire.

Le rapport sur la politique monétaire de la Banque a souligné que la hausse temporaire de l’inflation de l’IPC (indice des prix à la consommation) est principalement due à la hausse des prix de l’énergie et d’autres biens, qui devraient se modérer à moyen terme pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 %.

Le PIB britannique devrait avoir augmenté de 5% au deuxième trimestre 2021, le laissant environ 4% en dessous des niveaux d’avant la pandémie et légèrement au-dessus des projections de la BOE dans son rapport de mai.

La livre sterling a légèrement augmenté de 0,25% par rapport au dollar suite à la publication du rapport à 1,3919 $.

« Quelques resserrements modestes »

La BOE s’attend désormais à ce que le PIB du Royaume-Uni augmente de 3% au troisième trimestre, plus faible que prévu dans le rapport de mai, car une récente augmentation des cas de Covid-19 et des centaines de milliers de travailleurs invités à s’isoler devraient peser.

Cependant, l’économie devrait atteindre son niveau d’avant la pandémie au cours des trois derniers mois de l’année à mesure que l’impact de la pandémie s’atténue, avant que la croissance ne ralentisse à des taux plus « normaux », en partie en raison du resserrement progressif de la politique budgétaire.

Concernant l’inflation, le Comité de politique monétaire (MPC) a déclaré qu’il éviterait de mettre « un poids excessif sur les pressions sur les capacités qui sont de nature frictionnelle et susceptibles d’être temporaires ».

Le MPC examinera de près les données du marché du travail et en particulier les chiffres du chômage, qu’il considère comme « des mesures plus larges du relâchement et des pressions salariales sous-jacentes ».

« Le Comité estime que, si l’économie évolue globalement conformément aux projections centrales du rapport sur la politique monétaire d’août, un léger resserrement de la politique monétaire au cours de la période de prévision sera probablement nécessaire pour être compatible avec la réalisation durable de l’objectif d’inflation dans le moyen terme », indique le résumé de la Banque.