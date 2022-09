La Banque d’Angleterre intervient pour stabiliser les finances britanniques après le budget de Liz Truss

Vendredi, elle a tenu cette promesse avec le gouvernement qui a annoncé d’énormes réductions d’impôts et une augmentation importante des emprunts. Les plans incluent l’abolition du taux d’imposition le plus élevé de 45% pour les personnes gagnant plus de 150 000 livres et la suppression du plafond des bonus des banquiers.

Il a noté que, contrairement à certains de ses prédécesseurs du Parti conservateur, dont Johnson et Theresa May, les vues de Truss sur le marché libre étaient assez simples. Son gouvernement veut «faire en sorte que la Grande-Bretagne soit une économie à faible taux d’imposition et plus flexible, en concurrence directe avec des travailleurs et des talents hautement rémunérés avec l’UE et dans le monde».