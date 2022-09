La Banque d’Angleterre intervient pour acheter des obligations britanniques et met en garde contre le risque pour la stabilité financière

Londres

La Banque d’Angleterre a déclaré mercredi qu’elle achèterait la dette publique britannique “à l’échelle nécessaire” dans le cadre d’une intervention d’urgence pour mettre fin à un krach obligataire qui, selon elle, pourrait menacer la stabilité financière.

Les investisseurs abandonnent la livre et les obligations britanniques depuis que le gouvernement de la nouvelle Première ministre Liz Truss a dévoilé vendredi un énorme ensemble de réductions d’impôts et d’emprunts accrus visant à faire bouger l’économie et à protéger les ménages et les entreprises des factures d’énergie exorbitantes cet hiver.

Les marchés craignent que le plan ne fasse grimper l’inflation, obligeant la Banque d’Angleterre à pousser les taux d’intérêt jusqu’à 6 % au printemps prochain, contre 2,25 % actuellement. Les marchés hypothécaires ont été agités toute la semaine alors que les prêteurs ont eu du mal à fixer le prix de leurs prêts. Des centaines de produits ont été retirés.

« Cette retarification [of UK assets] est devenu plus important au cours de la dernière journée – et cela affecte particulièrement la dette publique britannique à long terme », a déclaré la banque centrale dans son communiqué.

“Si le dysfonctionnement de ce marché se poursuivait ou s’aggravait, il y aurait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni. Cela conduirait à un durcissement injustifié des conditions de financement et à une réduction du flux de crédit vers l’économie réelle.

En d’autres termes, la Banque d’Angleterre craint que les marchés ne se bloquent et que l’économie – qui, selon elle, soit déjà entrée en récession – ne subisse des dommages encore plus graves.

Pour éviter que cela ne se produise, la banque centrale a déclaré qu’elle achèterait des obligations d’État britanniques à long terme jusqu’au 14 octobre.

“Les achats seront effectués à l’échelle nécessaire pour obtenir ce résultat”, a-t-il ajouté.

Il a réaffirmé qu’il procéderait à une évaluation complète de l’évolution récente lors de sa prochaine réunion prévue en novembre et agirait en conséquence.

“La [bank] n’hésitera pas à modifier les taux d’intérêt autant que nécessaire pour ramener durablement l’inflation vers l’objectif de 2% à moyen terme, conformément à sa mission », a-t-il déclaré.

Les rendements des obligations d’État britanniques à 10 ans ont fortement chuté après l’annonce de la Banque d’Angleterre mercredi, mais restent élevés. Ils étaient pour la dernière fois proches de 4,1 %, contre moins de 2,9 % au début du mois. La livre a toutefois poursuivi sa baisse, glissant de 0,4 % à moins de 1,07 $.

Les taux d’intérêt britanniques ont augmenté sept fois depuis décembre 2021. Dans le cadre de ses efforts pour resserrer la politique monétaire et maîtriser l’inflation, qui se situe désormais à près de 10 %, la banque prévoit de vendre 80 milliards de livres sterling d’obligations d’État britanniques chaque année. Les obligations ont été achetées dans le cadre d’un effort visant à soutenir l’économie pendant la pandémie.

Il a déclaré mercredi qu’il conserverait cet objectif mais que le début des ventes avait été repoussé au 31 octobre.