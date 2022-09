La Banque d’Angleterre forcée d’intervenir alors que la livre s’effondre à son plus bas niveau après le mini-budget

La Banque d’Angleterre a été contrainte à une intervention d’urgence lundi, avertissant qu’elle n’hésiterait pas à augmenter les taux d’intérêt “autant que nécessaire” après la chute de la livre dans le sillage du mini-budget de Kwasi Kwarteng.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau jamais atteint par rapport au dollar américain, chutant de plus de 4% à seulement 1,03 dollar avant de regagner du terrain.

La Banque a publié une déclaration s’engageant à faire tout ce qu’il faut pour vaincre l’inflation, tandis que la chancelière a promis de nouvelles règles pour maîtriser la dette.

Mais l’action coordonnée n’a pas suffi à rassurer les marchés et la livre a recommencé à chuter, laissant Liz Truss dans une énorme crise politique après seulement trois semaines au pouvoir.

Plusieurs prêteurs hypothécaires se sont précipités pour retirer du marché des offres pour de nouveaux clients en prévision de fortes hausses.

Certains députés conservateurs auraient déjà envoyé des lettres de défiance à l’égard de la direction du Premier ministre, soulignant qu’elle n’était soutenue que par une minorité de ses collègues à Westminster.

Un conservateur du « mur rouge » a dit L’indépendant ce paquet de vendredi était “étrange et stupide”, tandis qu’un second s’en est pris aux “républicains du Tea Party qui dirigent le spectacle”.

Jim O’Neill, l’ancien ministre conservateur du Trésor, a blâmé M. Kwarteng pour avoir effrayé les investisseurs en ne permettant pas à l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR) d’évaluer le coût et l’impact de son budget.

“Cela a juste créé une vue dans le monde entier de ce qui se passe au sein du gouvernement britannique et qu’il n’y a pas vraiment beaucoup d’adultes dans la pièce, disons”, a déclaré le pair.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a qualifié l’intervention de la Banque de “sans précédent et d’acte d’accusation accablant” des “actions irresponsables” du chancelier.

Mais elle a critiqué un retard de deux mois avant la prochaine déclaration de M. Kwarteng, déclarant : « Il n’y a pas de temps à perdre – attendre jusqu’en novembre n’est pas une option. Le gouvernement doit également revoir les plans qu’il a présentés.

Le budget minimum de Kwasi Kwarteng a effrayé les investisseurs et vu la livre s’effondrer (PA)

Plus tôt, la livre a plongé à son plus bas niveau en 37 ans et les coûts d’emprunt du gouvernement ont dépassé ceux de la Grèce et de l’Italie alors que les commerçants s’inquiétaient du changement radical de politique économique.

Les commerçants parient maintenant sur des taux de 6% l’année prochaine, contre 2,25% actuellement – ​​un niveau impensable il y a quelques jours à peine – ce qui punirait les propriétaires avec de grandes augmentations des coûts hypothécaires.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré qu’une personne ayant 17 ans pour payer une hypothèque de 140 000 £, un exemple utilisé par la Banque, devrait trouver 80 £ supplémentaires par mois, soit près de 1 000 £ par an.

Un député conservateur senior a déchiré Mme Truss et M. Kwarteng pour avoir rendu une victoire électorale travailliste beaucoup plus probable après qu’un sondage a donné au parti une avance de 12 points.

“Cela a profondément nui à notre réputation sur l’économie – mais c’est ce qui se passe lorsque vous avez des idéologues qui dirigent le spectacle”, a déclaré le député, ajoutant: “Ils sont comme les républicains du Tea Party ou les Corbynistas de droite.”

Un deuxième conservateur dans un siège mural rouge a dit L’indépendant: “Le bonus des banquiers et la suppression du taux de 45p étaient très étranges et stupides. Ils vont juste enrouler les gens dans le mur rouge.

L’avenir immédiat s’annonçait sombre pour les 1,8 million de ménages qui devaient renoncer à des hypothèques à durée déterminée l’année prochaine après de nombreuses années de coûts d’emprunt au plus bas.

La Resolution Foundation a également tiré la sonnette d’alarme sur la hausse du coût de vente des cochettes – désormais plus élevé, depuis cinq ans, que pour les gouvernements d’Espagne, du Portugal, d’Italie ou de Grèce.

Cela ajouterait 14 milliards de livres sterling par an aux emprunts d’ici 2026-27, en plus des 400 milliards de livres sterling déjà alloués au cours des cinq prochaines années par la chancelière.

Les libéraux démocrates ont mis M. Kwarteng au défi de démissionner si la livre continue son effondrement et atteint la parité avec le dollar pour la première fois.