La Banque d’Angleterre fait face à une décision politique cruciale avec la livre au plus bas depuis plusieurs décennies

Pourtant, le soutien gouvernemental supplémentaire pourrait potentiellement entraîner une inflation à moyen terme plus élevée, ont averti les économistes, tandis que le MPC navigue également dans une croissance atone et un marché du travail extrêmement tendu.

Ses réflexions ont été reprises dans une note vendredi par le co-responsable mondial de la recherche sur les changes de la Deutsche Bank, George Saravelos, qui a déclaré que les investisseurs devraient éviter les devises avec “des rendements réels très négatifs” dans un monde de “destruction de la valeur réelle et nominale des actifs”.

La Banque a augmenté de 50 points de base le mois dernier, sa plus forte augmentation depuis 1995, mais certains analystes estiment qu’elle devra relever la barre et suivre le rythme de ses pairs mondiaux pour éviter une capitulation de la monnaie.

“Il ne devrait donc pas être surprenant que le GBP et le JPY aient atteint de nouveaux plus bas de plusieurs décennies cette semaine. Par extension, il faut que les réunions de la Banque du Japon et de la Banque d’Angleterre de la semaine prochaine soient critiques pour les devises : un virage belliciste est nécessaire pour aider à protéger les deux », a déclaré Saravelos.

Deutsche Bank a précédemment averti que la livre sterling en particulier est exposée à une crise potentielle de la balance des paiements, et Saravelos a réitéré que la livre est “vulnérable à une dislocation extrême si la Banque d’Angleterre n’intensifie pas sa réponse”.

Le gel des prix de l’énergie change la donne

Les faucons du MPC seront sans aucun doute préoccupés par la récente faiblesse de la livre sterling, mais certains analystes ont suggéré qu’à la lumière du paquet énergétique du gouvernement et des données économiques de plus en plus sombres, la Banque est plus susceptible d’opter pour un message de resserrement progressif.

Barclays a qualifié le gel des prix de “changeur de jeu” et estime maintenant que l’inflation a peut-être déjà atteint un pic et que l’impact direct du plafonnement des prix de l’énergie réduira les augmentations annuelles des prix à la consommation d’une moyenne de 9,5 % en 2023 à seulement 5 %. Les analystes de Barclays ont estimé que la pression exercée sur les ménages serait désormais “substantielle mais pas insurmontable”.

Le prêteur britannique ne s’attend pas à ce que le MPC reconnaisse tous les effets des nouvelles mesures cette semaine, mais considère jeudi comme une “réunion de transition” avant que la Banque ne mette à jour ses prévisions et réinitialise son récit.

“Conformément à des données plus faibles, nous nous attendons à ce que les voix dissidentes pacifistes deviennent plus fortes après l’annonce du gel des prix de l’énergie. Cela nécessiterait un resserrement plus progressif, voire pas du tout”, a déclaré vendredi l’économiste en chef britannique de Barclays, Fabrice Montagne.

Barclays s’attend à une hausse de 50 points de base jeudi avec 25 points de base supplémentaires en novembre et un changement de ton, une fois que tous les détails des nouvelles mesures politiques du gouvernement auront été exposés et que les prévisions macroéconomiques auront été mises à jour en conséquence.

“Fermer la réunion pour appeler”

La réunion de jeudi est susceptible de donner une indication de l’inquiétude du MPC face à la chute de la livre sterling et des marchés intérieurs, et de la manière dont il s’attend à ce que les mesures du gouvernement se répercutent sur la politique monétaire.

L’économiste des marchés développés d’ING, James Smith, a déclaré que ce serait une “réunion serrée à convoquer”, mais a noté que la Banque d’Angleterre était en forme en ne suivant pas l’exemple de la Fed, après avoir augmenté de 25 points de base en juillet après la hausse de 75 points de la Fed.

Bien que les pénuries de main-d’œuvre puissent alimenter les craintes d’une inflation plus persistante sous la forme d’une croissance des salaires plus élevée, et par la suite d’un resserrement plus important de la banque centrale à une date ultérieure, Smith a affirmé que cela ne devait pas se manifester par un “taux directeur radicalement plus élevé”.