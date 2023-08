La Banque d’Angleterre devrait relever ses taux d’intérêt après une hausse record des salaires

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les augmentations de salaires au Royaume-Uni ont atteint un nouveau record – mais sont toujours dépassées par une inflation obstinément persistante, selon les chiffres.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que le salaire régulier avait augmenté de 7,8% entre avril et juin, presque aussi haut que le niveau d’inflation de 7,9%.

Selon les experts, les nouveaux chiffres donneront aux décideurs de la Banque d’Angleterre une « migraine » car ils exerceront une pression supplémentaire sur eux pour qu’ils continuent à augmenter les taux d’intérêt afin de calmer l’inflation.

Les statisticiens officiels ont également révélé que le taux de chômage au Royaume-Uni est passé de 3,9% à 4,2% au cours des trois mois précédant juin – tandis que le nombre de personnes atteintes de maladie de longue durée a atteint un niveau record.

Cela signifie que le taux de chômage est le plus élevé depuis l’automne 2021 et porte la mesure au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Les travaillistes ont accusé les conservateurs d’avoir « décroché les travailleurs » en n’ayant « aucune réponse » pour remettre les gens au travail.

Il précède les chiffres de l’inflation de juillet, publiés plus tard cette semaine, les analystes étant optimistes quant à une baisse de près d’un point de pourcentage. Les données devraient montrer une baisse de l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 7,9 % à environ 7 %.

Cependant, L’indépendant comprend que l’analyse des responsables du Trésor montre que l’inflation rebondira à nouveau en août – avec le renversement indésirable qui devrait apparaître dans les chiffres publiés le mois suivant.

La croissance des salaires signifie que la Banque d’Angleterre devra faire face à une pression supplémentaire pour augmenter les taux d’intérêt de 5,25% à 5,5% en septembre, a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. « Les chiffres de ce matin n’ont pas seulement donné des maux de tête à la banque centrale, mais une migraine », a déclaré l’expert.

Les analystes du cabinet de conseil Capital Economics ont déclaré qu’ils s’attendaient également à ce que la Banque d’Angleterre procède à « une autre hausse de taux de 25 points de base avant de mettre fin à son cycle de resserrement ».

Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Le Dr Sushil Wadhwani, ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, a déclaré que la nouvelle de la croissance des salaires était « décevante » pour la Banque car cela signifie probablement que les taux d’intérêt devront augmenter de 5,25% à au moins 5,5%.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que la croissance des salaires est supérieure à 8 %, ce qui est « incompatible » avec un objectif d’inflation des prix qui serait fixé à 2 % dans un « monde parfait ».

Le Dr Wadhwani a déclaré: « Maintenant, bien sûr, comme l’inflation des prix est susceptible de baisser en raison, par exemple, de la baisse des factures d’énergie … l’inflation des salaires suivra l’inflation des prix, mais l’essentiel est de savoir de combien la Banque a-t-elle besoin pour encourager le processus en augmentant encore les taux d’intérêt ?

Il a ajouté: « C’est pourquoi les chiffres d’aujourd’hui étaient décevants car je pense que cela signifie malheureusement que les taux devraient aller plus haut qu’on aurait pu le penser hier. Certes, les marchés ont revu leur point de vue – ils prévoient maintenant un pic plus proche de 6 % ».

De nombreux grands prêteurs ont réduit les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires fixes ces derniers jours, offrant un certain soulagement aux propriétaires en difficulté. Mais il n’est pas clair si une guerre des prix éclatera si la banque centrale insiste pour relever le taux de base le mois prochain.

Le chancelier Jeremy Hunt sous pression pour remettre plus de gens au travail (fil de sonorisation)

Les données de l’ONS publiées mardi ont également montré que l’inactivité sur le marché du travail due à une maladie de longue durée a atteint un nouveau record. Les offres d’emploi ont également diminué de 66 000, mais restent juste au-dessus du million (1,02 million).

Les données montrent également que le nombre d’employés inscrits a légèrement augmenté, de 97 000 à 30,2 millions en juillet, bien que l’ONS ait déclaré qu’il s’agit d’une « estimation provisoire et qu’elle sera probablement révisée lorsque davantage de données seront reçues le mois prochain ».

Le secrétaire au travail fantôme et aux pensions, Jonathan Ashworth, a déclaré que les chiffres « confirment une fois de plus que les conservateurs laissent tomber les travailleurs et les entreprises à travers la Grande-Bretagne ».

Il a déclaré: «Les familles ont du mal à s’en sortir, il y a un nombre record de personnes sans emploi en raison d’une maladie de longue durée, et le taux d’emploi des plus de 50 ans est toujours inférieur aux niveaux d’avant la pandémie – pourtant les ministres conservateurs n’ont pas de solutions pour remettre les gens au travail. La conséquence est des milliers de personnes radiées et une facture de prestations en hausse.

Réagissant aux chiffres, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : « Grâce à l’action que nous avons menée sur le marché de l’emploi, c’est formidable de voir un nombre record d’employés.

« Nos réformes ambitieuses rendront le travail rémunérateur et aideront encore plus de personnes à trouver un emploi – notamment en élargissant la garde d’enfants gratuite l’année prochaine – contribuant ainsi à réaliser notre priorité de croissance de l’économie. »

La porte-parole du Cabinet du Cabinet libéral démocrate, Christine Jardine, a déclaré que « les chiffres seront d’un froid réconfort pour les familles qui luttent pour garder la tête hors de l’eau », ajoutant: « La spirale des factures hypothécaires anéantit tout progrès en matière d’augmentation des salaires ».

Jack Kennedy, économiste principal à la plate-forme mondiale d’embauche et d’appariement, Indeed, a déclaré: «Il y a des signes que le coût de la vie pourrait enfin commencer à baisser après que la croissance annuelle record des salaires ait conduit les salaires au-dessus de l’inflation pour la première fois depuis plus d’un an. -ans et demi.

« La croissance des salaires réguliers a atteint un record de 7,8% en glissement annuel au deuxième trimestre de 2023, le plus haut depuis le début des données comparables en 2001. »