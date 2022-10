La Banque d’Angleterre devrait prolonger l’action d’urgence, selon un organisme du secteur des retraites

L’action d’urgence de la Banque d’Angleterre pourrait devoir être prolongée au-delà de la fin de cette semaine pour aider à gérer les turbulences du marché, selon un organisme du secteur des retraites.

La Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) a déclaré qu’une “préoccupation majeure” des fonds de pension était que le programme d’achat d’obligations ne soit pas interrompu trop tôt.

La Banque a été forcée d’intervenir pour racheter des obligations d’État après que les turbulences du marché suite au mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng ont laissé certains fonds de pension au bord de l’effondrement.

La banque centrale a annoncé qu’elle doublerait la limite quotidienne de son programme d’achat de gilts à 10 milliards de livres sterling – et élargirait son champ d’application pour inclure les gilts indexés – avant une clôture “ordonnée” le 14 octobre.

La PLSA – qui représente les régimes de retraite fournissant un revenu de retraite à plus de 30 millions d’épargnants – a suggéré que l’action d’urgence devrait se poursuivre jusqu’à au moins fin octobre.

Il a déclaré que “l’une des principales préoccupations des fonds de pension depuis l’intervention de la Banque d’Angleterre a été que la période d’achat ne se termine pas trop tôt”.

L’organisme du secteur a ajouté: «Par exemple, beaucoup estiment qu’il devrait être prolongé jusqu’au prochain événement fiscal le 31 octobre et peut-être au-delà, ou si l’achat est terminé, que des mesures supplémentaires devraient être mises en place pour gérer la volatilité du marché.

La PLSA s’est félicitée des « mesures continues de la Banque pour assurer le bon fonctionnement du marché des gilts » et continuerait d’évaluer avec ses membres s’ils estimaient que des mesures supplémentaires étaient nécessaires.

L’organisme a également déclaré que les membres du régime de retraite à prestations définies devraient être rassurés sur le fait que leurs prestations de retraite étaient sûres malgré les «défis opérationnels».

La PLSA a déclaré que les turbulences du marché ont exercé une « pression importante » sur le marché des gilts et les fonds de pension utilisant le LDI (investissement axé sur le passif).

L’organisme a déclaré que la majorité des fonds de pension utilisaient le LDI de manière “prudente” et avaient pris des mesures pour renforcer davantage leur résilience financière.

James Athey, directeur des investissements de la compagnie d’assurance abrdn, a déclaré que la Banque d’Angleterre pourrait se retrouver “piégée” dans son programme d’achat d’obligations, affirmant que “ni la faiblesse ni la volatilité n’ont diminué de manière significative sur le marché des gilts”.

Et Sandra Holdsworth, d’Aegon Asset Management, a déclaré au Financial Times que «deux interventions en 24 heures, c’est assez extraordinaire» – dire que les problèmes dans le secteur des retraites étaient «beaucoup plus importants que quiconque ne le pensait il y a une semaine».

L’ancienne ministre des Pensions, la baronne Ros Altmann, a déclaré que la Banque devrait interrompre complètement son plan de déchargement de 80 milliards de livres sterling de gilts pour réduire son énorme bilan d’obligations d’État britanniques constitué par l’assouplissement quantitatif (QE).

Dans le cadre de son action d’urgence lancée à la fin du mois dernier, la Banque a annoncé qu’elle reporterait ce plan – connu sous le nom de resserrement quantitatif (QT) – jusqu’à fin octobre, mais la baronne Altmann a averti que cela pourrait ne pas suffire.

Elle a déclaré: «Avec 80 milliards de livres sterling de ventes de gilts surplombant le marché, il est fort probable que le marché plonge à nouveau. La Banque doit mettre son QT en attente … ne pas dire aux marchés qu’elle n’est pas sur le point d’entrer sur le marché avec 80 milliards de livres sterling de ventes inviterait à un chaos supplémentaire.

La vice-première ministre Therese Coffey a insisté sur le fait que les pensions étaient sûres malgré l’avertissement de la Banque d’Angleterre. Elle a dit à la BBC Petit-déjeuner: “Je suis absolument convaincu que les pensions sont sûres.”

Le ministre fictif du Trésor du Labour, Pat McFadden, a déclaré que la nouvelle selon laquelle la Banque d’Angleterre “a été forcée d’intervenir pour une deuxième journée consécutive pour rassurer les marchés montre que l’approche du gouvernement ne fonctionne pas”.