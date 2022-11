La Banque d’Angleterre annonce la plus forte hausse des taux au Royaume-Uni en 33 ans

La Banque d’Angleterre a augmenté ses taux d’intérêt au plus haut niveau en 33 ans, mais a fortement repoussé les attentes du marché quant à l’ampleur des augmentations futures, avertissant que suivre cette voie entraînerait une récession de deux ans.

Le Comité de politique monétaire a voté 7 contre 2 pour relever les taux de 75 points de base à 3 %, le plus haut niveau en 14 ans. Mais dans un commentaire généralement direct sur les perspectives des investisseurs pour les hausses futures, il a souligné que le pic des taux sera “inférieur au prix annoncé sur les marchés financiers”.

Rester sur la trajectoire du marché utilisée dans les prévisions, qui culmine à environ 5,25% l’année prochaine, entraînerait une baisse de 3% du PIB et ramènerait finalement l’inflation à zéro, a déclaré la BOE. Une perspective basée sur des taux restant à leur niveau actuel de 3 % implique une récession plus courte et moins profonde et voit l’inflation se rapprocher de l’objectif dans deux ans.

Les marchés ont déjà légèrement tempéré leur opinion depuis la clôture des prévisions, les attentes entrant dans la réunion suggérant que les taux culmineraient à 4,75%.

L’ampleur de la hausse de novembre “réduira les risques d’un resserrement plus prolongé et coûteux plus tard”, a déclaré le MPC dans le procès-verbal de la réunion.

Les dissidents étaient Swati Dhingra, qui a voté pour une augmentation d’un demi-point, et Silvana Tenreyro, qui a préféré un quart de point.

Le mouvement de trois quarts de point était anticipé par les investisseurs et les économistes. Mais alors que la BOE a déclaré que davantage de hausses de taux pourraient être nécessaires, potentiellement même “avec force” si les pressions inflationnistes semblent persistantes, les prévisions étaient un avertissement clair que les attentes des taux du marché ont dépassé.

Les perspectives prévoient que l’inflation culminera à 10,9 % dans les mois à venir et tombera à zéro d’ici 2025, mais le procès-verbal indique que les risques sont à la hausse.

La BOE a averti que l’économie britannique était confrontée à “des perspectives très difficiles”.

Ses prévisions impliquent que le Royaume-Uni est déjà en récession et que le PIB chutera pendant huit trimestres consécutifs jusqu’à la mi-2024.

Le PIB chutera grâce à “des prix de l’énergie plus élevés et des conditions financières sensiblement plus strictes”, a déclaré la BOE, signalant que les coûts d’emprunt élevés martèleront les ménages et les entreprises.

Une partie de ce resserrement provient du chaos du marché qui a suivi le plan budgétaire bâclé de l’ancienne première ministre Liz Truss en septembre.

Cela a fait grimper les taux hypothécaires à des sommets de 14 ans, blessant les ménages déjà touchés par une crise du coût de la vie causée par la hausse des coûts de l’énergie et des aliments.

Bulletin du quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

La banque estime que le refinancement de l’hypothèque moyenne de 130 000 £ aux taux actuels augmenterait les paiements d’intérêts annuels de 3 000 £. Environ 2 millions de ménages devront réhypothéquer d’ici la fin de 2023.

Selon les perspectives centrales de la BOE utilisant la trajectoire des taux du marché, des centaines de milliers d’emplois sont perdus alors que le chômage passe de 3,5 % à 6,4 %. L’inflation tombe à 1,4 % en deux ans, bien en deçà de l’objectif de 2 %. Si les taux sont gelés à 3 %, l’inflation retombe à 2,2 % en deux ans, ce qui suggère que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires, mais tombe ensuite à 0,8 % après trois années.

Même alors, le Royaume-Uni n’échappe pas à la récession. Le PIB se contracte de 1,7 % dans le scénario à taux constant, grâce à une récession à double creux qui ne voit qu’un seul trimestre positif pour la croissance d’ici la fin de 2023. Le chômage grimpe toujours à 5,1 %.

La hausse des taux jumbo intervient alors que la BOE est aux prises avec les niveaux d’inflation les plus élevés en quatre décennies avec peu de signes que les pressions s’atténuent. L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, est de 6,5 % et les salaires réguliers du secteur privé augmentent à un rythme jamais vu depuis plus de 20 ans.

La BOE cherche également à rattraper la Réserve fédérale américaine, qui a relevé ses taux de 75 points de base lors de quatre réunions consécutives dans une fourchette de 3,75 % à 4 %. La banque centrale américaine a anéanti les espoirs du marché d’un pivot hier en signalant que les taux pourraient évoluer plus lentement mais vers un sommet plus élevé que prévu.

La BOE est confrontée à un exercice d’équilibre encore plus difficile. Des taux plus élevés menacent de peser sur la croissance au moment même où le gouvernement impose une nouvelle série d’austérité et de hausses d’impôts. Ses prévisions, qui ne tiennent pas compte de l’assainissement qui doit être annoncé dans la déclaration d’automne du 17 novembre et qui comprimeront davantage le PIB, supposent que le paquet de soutien énergétique restera universel mais sera réduit de moitié environ pendant les 18 mois suivants après sa fin en avril.

Le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait un soutien plus ciblé que son plafond actuel de 2 500 £ pour la facture annuelle moyenne des ménages. deux premières années.