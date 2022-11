La Banque d’Angleterre annonce la plus forte hausse de taux en 30 ans

La Banque d’Angleterre a annoncé sa plus forte augmentation des taux d’intérêt en trois décennies alors qu’elle tente de repousser l’inflation obstinément élevée alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les politiques économiques désastreuses de l’ancienne première ministre Liz Truss.

La banque centrale a augmenté son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage jeudi, à trois pour cent, après que l’inflation des prix à la consommation est revenue à un sommet de 40 ans en septembre. Cette décision agressive était attendue après une hausse plus prudente d’un demi-point il y a six semaines et intervient alors que la banque envisage des “perspectives très difficiles” pour l’économie britannique.

“Les factures élevées d’énergie, de nourriture et autres frappent durement les gens. Les ménages ont moins à dépenser pour d’autres choses. Cela signifie que la taille de l’économie britannique a commencé à baisser”, a déclaré la banque dans son rapport sur la politique monétaire de novembre.

Dans ses dernières projections, la banque s’attend à ce que le pays “soit en récession pendant une période prolongée” et à ce que l’inflation reste au-dessus de 10% à court terme.

La décision sur les taux d’intérêt est la première depuis que le gouvernement de Truss a annoncé 45 milliards de livres (69 milliards de dollars canadiens) de réductions d’impôt non financées qui ont déclenché des turbulences sur les marchés financiers, fait grimper les coûts hypothécaires et forcé Truss à quitter ses fonctions après seulement six semaines. Son successeur, Rishi Sunak, a mis en garde contre les réductions de dépenses et les augmentations d’impôts alors qu’il cherche à réparer les dégâts et à montrer que la Grande-Bretagne est déterminée à payer ses factures.

L’augmentation des taux est la huitième consécutive de la Banque d’Angleterre et la plus importante depuis 1992. Elle survient après que la Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi un quatrième bond consécutif de trois quarts de point alors que les banques centrales du monde entier combattent l’inflation qui érode le niveau de vie et ralentit l’économie. croissance.

La réaction des banques centrales s’intensifie

Les banques centrales ont eu du mal à contenir l’inflation après avoir initialement cru que les hausses de prix étaient alimentées par des facteurs internationaux indépendants de leur volonté. Leur réaction s’est intensifiée ces derniers mois lorsqu’il est devenu clair que l’inflation s’enracinait dans l’économie, se traduisant par des coûts d’emprunt plus élevés et des demandes de salaires plus élevés.

La guerre en Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l’énergie dans le monde entier, car les expéditions de gaz naturel, de céréales et d’huile de cuisson ont été interrompues. Cela s’est ajouté à l’inflation qui a commencé à s’accélérer l’année dernière lorsque l’économie mondiale a commencé à se remettre de la pandémie de COVID-19.

REGARDER | La livre sterling chute face au dollar américain :

La livre sterling atteint un niveau record face au dollar américain, avant de rebondir La livre sterling est tombée à son plus bas niveau face au dollar américain depuis 1985, avant de rebondir lundi. À un moment donné, il se négociait presque au pair avec le billet vert.

L’Europe a été particulièrement touchée par une flambée des prix du gaz naturel alors que la Russie a répondu aux sanctions occidentales et au soutien de l’Ukraine en réduisant les expéditions de combustible utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et l’industrie de l’électricité, et les nations européennes se sont disputées des approvisionnements alternatifs sur les marchés mondiaux. .

Le Royaume-Uni a également connu des difficultés, les prix de gros du gaz ayant quintuplé au cours des 12 mois se terminant en août. Alors que les prix ont chuté de plus de 50 % depuis le pic d’août, ils sont susceptibles d’augmenter à nouveau pendant la saison de chauffage hivernale, ce qui aggrave l’inflation.

Le gouvernement britannique a cherché à protéger les consommateurs avec un plafond sur les prix de l’énergie. Mais après les turbulences causées par les politiques économiques de Truss, le chef du Trésor Jeremy Hunt a limité le plafond des prix à six mois au lieu de deux ans, se terminant le 31 mars.

Les prix alimentaires bondissent, l’accession à la propriété hors de portée

Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 14,6% au cours de l’année jusqu’en septembre, entraînés par la flambée des prix des produits de base tels que la viande, le pain, le lait et les œufs, a déclaré l’Office for National Statistics. Cela a ramené l’inflation des prix à la consommation à 10,1 %, le niveau le plus élevé depuis le début de 1982 et égal au niveau atteint pour la dernière fois en juillet.

L’augmentation du coût des sachets de thé, du lait et du sucre signifie que même la tasse de thé “humble”, vers laquelle les gens se tournent à travers le pays lorsqu’ils ont besoin d’une pause dans la pression de la vie quotidienne, devient plus chère, selon le British Retail Consortium dit mercredi.

“Alors que certains coûts de la chaîne d’approvisionnement commencent à baisser, cela est plus que compensé par le coût de l’énergie, ce qui signifie une période difficile à venir pour les détaillants et les ménages”, a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du consortium.

L’échec du plan économique de Truss a aggravé les choses, poussant la livre à un niveau record par rapport au dollar, menaçant la stabilité de certains fonds de pension et déclenchant des prédictions selon lesquelles la Banque d’Angleterre augmenterait les taux d’intérêt plus haut que prévu. Cela a augmenté les coûts hypothécaires, car les prêteurs ont revu leurs produits.

Selon une étude publiée cette semaine par Hamptons, une agence immobilière britannique, la tourmente économique rend l’accession à la propriété encore plus inaccessible pour de nombreux jeunes.

Les taux hypothécaires se situent en moyenne autour de 6,5 %, comparativement à 2 % il y a un an.

Cela signifie que l’acheteur moyen d’une première maison devrait verser un acompte égal à 41% du prix d’achat pour maintenir ses remboursements mensuels au même niveau qu’un acheteur similaire qui a versé un acompte de 10% l’année dernière, a déclaré Hamptons. .