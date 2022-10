La Banque d’Angleterre affirme que les fonds de pension étaient à quelques heures du désastre avant d’intervenir

“Dans cette éventualité, une grande quantité de gilts, détenus en garantie par les banques qui avaient prêté à ces fonds LDI, était susceptible d’être vendu sur le marché, entraînant une spirale potentiellement auto-entretenue et menaçant de graves perturbations des principaux marchés de financement et, par conséquent, instabilité financière généralisée.

“La Banque a été informée par un certain nombre de gestionnaires de fonds LDI que, aux rendements en vigueur, plusieurs fonds LDI étaient susceptibles de tomber dans une valeur liquidative négative. En conséquence, il était probable que ces fonds devraient commencer le processus de liquidation debout le lendemain matin », a expliqué Cunliffe.

Les LDI avaient besoin de liquider des parties substantielles de leurs positions à long terme sur les gilts, car la valeur des obligations avait chuté au début de la semaine dernière, et auraient pu le faire de manière ordonnée à condition que les prix des gilts ne se détériorent pas trop rapidement.

Le personnel de la Banque d’Angleterre a travaillé toute la nuit du mardi 27 septembre pour proposer une intervention qui permettrait d’éviter cette crise potentielle, en “communication étroite” avec le Trésor britannique, qui a accepté le lendemain matin d’indemniser l’opération de sauvetage de la Banque.

Le rendement du gilt à 30 ans a chuté de plus de 100 points de base après que la Banque a annoncé son plan d’urgence le mercredi 28 septembre, offrant aux marchés un sursis bien mérité.

Cunliffe a noté que l’ampleur des mouvements des rendements des gilts au cours de cette période était “sans précédent”, avec deux augmentations quotidiennes de plus de 35 points de base des rendements à 30 ans.

“Mesurée sur une période de quatre jours, l’augmentation des rendements des gilts à 30 ans a été plus de deux fois plus importante que le mouvement le plus important depuis 2000, qui s’est produit lors de la” ruée vers l’argent “en 2020”, a-t-il déclaré.

“C’était plus de trois fois plus important que tout autre mouvement historique. Le fonctionnement du marché des gilts a été sévèrement étiré, en particulier à l’extrémité longue de la courbe.”