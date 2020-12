Les 50 milliards de livres en espèces peuvent être cachés dans les économies non déclarées des ménages, écureuil pour un jour de pluie, ou sont utilisés à des fins plus néfastes, le Parlement Comité des comptes publics dit dans le rapport, appelant la Banque d’Angleterre à enquêter.

Sur plus de 70 milliards de livres de billets en circulation en Grande-Bretagne, le rapport trouvé qu’environ un quart seulement était dépensé dans les magasins et pour d’autres achats. Cela laisse la majorité de ces factures – qui par nature ne sont pas traçables – sans aucun compte.

Un rapport parlementaire publié vendredi a déclaré que 50 milliards de livres (environ 67 milliards de dollars) de papier-monnaie «manquaient» dans la trésorerie du pays et que la Banque d’Angleterre «semblait manquer de curiosité» quant à la destination de tout.

La pandémie a entraîné une baisse des paiements en espèces, mais la demande de factures a augmenté ces dernières années et la pandémie a accéléré cette tendance, selon le rapport. La valeur des factures de papier (et de polymère) en circulation en Grande-Bretagne a atteint un record en juillet de 76,5 milliards de livres.

«Il est de la responsabilité de la Banque d’Angleterre de répondre à la demande publique de billets de banque. La Banque a toujours répondu à cette demande et continuera de le faire », a déclaré vendredi une porte-parole de la banque centrale dans un communiqué.

«50 milliards de livres sterling de billets – soit environ les trois quarts de cette offre précieuse et en baisse – sont cachés quelque part, mais la Banque d’Angleterre ne sait pas où, par qui ou par quoi – et ne semble pas très curieuse», a déclaré Meg Hillier, le législateur des régions de Hackney South et Shoreditch à Londres et président du comité qui a produit le rapport.

«Avec des taux d’intérêt si bas, peu importe que vous gardiez de l’argent à la banque ou que vous le gardiez en espèces», a déclaré Andrew Sentance, conseiller principal chez Cambridge Econometrics et ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre. Le taux de base actuel de 0,1% signifie que «beaucoup de gens auront plus d’argent dans leur portefeuille qu’ils n’en ont habituellement».

Pourtant, le comité des comptes publics – qui examine l’économie et les dépenses – n’est pas convaincu par cette explication et s’inquiète du fait qu’une proportion substantielle des 50 milliards de livres a été détournée et utilisée pour des activités illégales telles que le blanchiment d’argent dans l’économie souterraine. , que ce soit en Grande-Bretagne ou à l’étranger.

«Est-ce que nous sommes plus nombreux à mettre de l’argent sous le matelas à cause de Covid? Il faudrait que nous soyons nombreux à faire cela », a déclaré Mme Hillier lors d’une interview vendredi, ajoutant que l’écart entre les notes en circulation et ceux qui sont effectivement utilisés «doivent être liés à la criminalité».

La commission parlementaire espère qu’une enquête de la Banque d’Angleterre pourra faire la lumière, sinon sur l’endroit où elle est détenue, du moins sur les facteurs à l’origine de l’augmentation de la demande de liquidités.

Pour sa part, la Banque d’Angleterre a déclaré que la quantité de papier-monnaie utilisée pour les transactions en Grande-Bretagne – environ 20 à 25% de toutes les espèces en circulation – correspond globalement à celle des autres grandes économies.